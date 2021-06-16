В клинике под Киевом подпольно продавали дефицитную вакцину Pfizer — МВД

В Киевской области руководители одного из психоневрологических интернатов и Бородянского поселкового совета продавали вакцины против коронавирусной болезни, которая была выделена для пациентов в рамках Президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения.

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, в рамках Механизма COVAX ряд госучреждений получили вакцину для прививки незащищенных слоев населения.

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Однако руководство интерната и поселкового совета продавали препараты людям, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации.

Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения взяток этими должностными лицами за распространение вакцин.

В помещениях этих учреждений правоохранители провели шесть санкционированных обысков.

В МВД не называют, какую именно вакцину продавали злоумышленники, однако известно, что в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину доставлена вакцина Pfizer-BioNTech.

По данному факту возбуждены уголовные производства части 3 и части 5 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в рамках COVAX Украина получила 590 тысяч 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 млн 72,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

Инициатива COVAХ направлена ​​на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира.