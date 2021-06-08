ЮНИСЕФ за неделю доставит в Украину около полумиллиона доз вакцины Pfizer

Сегодня, 8 июня, организация ЮНИСЕФ в рамках новой поставки в глобальной инициативы COVAX доставила в Украину 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавирусной инфекции СОVID-19.

Как сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ, всего в течение этой и в начале следующей недели в Украину бесплатно в рамках COVAX поступит 473 тысячи 850 доз вакцины Pfizer.

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По информации организации, до конца 2021 года в рамках инициативы Украина должна получить достаточно вакцин от различных производителей, чтобы защитить от COVID до 20% населения.

Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно. От имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

"Вместе с полной новой поставкой, общее количество вакцин, полученных из COVAX, составит 2 млн 137,5 тысячи доз (Pfizer-BioNTech и AstraZeneca", — заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и председатель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 тысяч 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1 млн 72,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

Инициатива COVAХ направлена ​​на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира.

Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

Ранее в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) призвали страны G7 выделить избытки имеющихся в их распоряжении вакцин от CОVID-19 на нужды реализации программы COVAX для вакцинации населения нуждающихся государств.

Напомним, первая же партия вакцины разработки AstraZeneca, прибывшая в Украину 23 февраля в количестве 500 тысяч доз, была произведена в Индии под торговым наименованием Covishield. Однако сделано это было не через COVAX, а в рамках срочной закупки по контракту, содержание которого было засекречено. На сегодня эта партия почти израсходована.

При этом впоследствии Индия запретила экспорт вакцины из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в самой стране.