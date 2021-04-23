В Украину доставили вторую партию из более 367 тысяч доз корейской вакцины AstraZeneca

Украина получила более 367 тысяч 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.

В Минздраве напомнили, что Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года.

"Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX", — отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство — обеспечить справедливые возможности для всех.

Читайте также: Степанов назвал время прибытия в Украину вакцины AstraZeneca из Южной Кореи

"Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", — заверил санврач.

Он считает, что большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX является то, что все вакцины являются бесплатными.

"Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символическое время — накануне Всемирной недели иммунизации, которая имеет целью напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", — подчеркнула председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Известно, что COVAX имеет целью обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу 2021 года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцев.

Читайте также: В Южной Корее провели поверку 8 смертей после вакцинации AstraZeneca и вот что выявили

Напомним, первая же партия вакцины разработки AstraZeneca, прибывшая в Украину 23 февраля в количестве 500 тысяч доз, была произведена в Индии под торговым наименованием Covishield. Однако сделано это было не через COVAX, а в рамках срочной закупки по контракту, содержание которого было засекречено. На сегодня эта партия почти израсходована.

При этом впоследствии Индия запретила экспорт вакцины из-за всплеска заболеваемости Covid-19 в самой стране.

Отметим также, что накануне заместитель Степанова, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что новая партия вакцины прибудет в Украину уже 22 апреля. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил более осторожно, что она прибудет "на этой неделе".

В марте же Ляшко заявлял о возможности вакцинировать от Covid-19 всех желающих украинцев до конца 2021 года.