$9 трлн убытков: почему "вакцинационный национализм" плохо влияет на мировую экономику

Изначально кампании по вакцинации населения всех стран мира от коронавирусной инфекции давали надежду победить пандемию уже в 2021 году, но сейчас ситуация изменилась: новые вспышки и мутации вируса вызывают серьезную озабоченность относительно перспектив развития ситуации. И ожидать существенного ее улучшения не стоит до тех пор, пока пока вакцинацией не будут охвачены все группы стран, а не только развитые.

Наихудший сценарий выглядит так: если страны с высоким уровнем проведут полную вакцинацию населения до середины 2021 года, а бедные страны — нет, то мировая экономика понесет потери в размере $9 триллионов долларов. К такому выводу пришли аналитики Совета внешней политики "Украинская призма" в исследовании "Панденомика Европы".

При этом около половины этих убытков будет возложено именно на богатые страны. Среди тех, чьим экономикам угрожают наибольшие потери, львиная доля приходится на ЕС, и прежде всего на Францию и Германию. По разным оценкам, продолжение карантина, обусловленное задержками с вакцинацией, может стоить Евросоюзу от 90 до 120 млрд евро.

Все экономики мира тесно связаны глобальными цепочками поставок, движением рабочей силы и капитала. Поскольку в развивающихся странах безработица держится на высоком уровне, а многие люди не имеют средств на существование из-за локдауна, страны Северной Америки, Европы и Восточной Азии будут терять в объемах экспорта по сравнению с допандемическим уровнем. Мультинациональные корпорации будут иметь проблемы с бесперебойным поступлением сырья и деталей. И экономика государств с высоким уровнем доходов не восстановится полностью, пока не восстановятся экономики других групп стран.

Задержка вакцинации еще больше усилит давление государственного регулирования на экономику с соответствующими последствиями в виде роста долгового бремени и нарастания кризиса неплатежеспособности в корпоративном секторе.

Осознавая это, страны с развитой экономикой начали закупать и накапливать запасы вакцины для своих граждан. Эти и другие действия под лозунгом приоритета внутренних потребностей страны над потребностями других стран получили название "вакцинационный национализм".

При этом исследования, представленные на Всемирном экономическом форуме, доказывают, что вирус будет продолжать существовать и распространяться в невакцинированных сообществах, способствуя появлению новых штаммов, если богатые страны и в дальнейшем будут скупать вакцины. Эти процессы могут минимизировать все усилия мирового сообщества по успешной вакцинации.

На фоне таких нерадужных перспектив инвестиции в глобальный механизм координации усилий по развитию производства и обеспечения равного доступа к вакцинам — уже не вопрос гуманизма или акт щедрости. Скорее, это важная инвестиция для правительств, которые стремятся возродить свою внутреннюю экономику, считают аналитики.

На сегодняшний день ситуация выглядит так: теоретически, 12 млрд доз вакцины, которые способна выпустить мировая фармацевтическая индустрия в 2021 году, вполне должно хватить для того, чтобы привить 88% населения Земли и сформировать коллективный иммунитет. На практике количество заказанных вакцин составляет около 7 млрд доз: ими можно было бы вакцинировать более 50% населения мира. Но их распределение выглядит следующим образом: 60%, или 4,1 млрд, доз были заказаны богатыми странами, что позволяет им полностью иммунизировать свое население дважды.

Распределение вакцин по группам стран с разным уровнем дохода. Инфографика: "Украинская призма"

Количество вакцин, которое приходится на страны с низким уровнем дохода, позволяет охватить 74% населения, что является достаточно высоким показателем на фоне следующих двух групп.

Наиболее уязвимыми в мировых гонках за вакцинами оказались страны с уровнем дохода, близким к среднему. В частности, доля населения, охваченного вакцинацией, в группе таких государств в случае успешной иммунизационной кампании достигнет 28%, а в группе стран с доходом ниже среднего — только 13%. Именно в эту группу попадает Украина. Исправить ситуацию мог бы пересмотр национальной политики ​​по иммунизации населения против COVID-19.

При этом, как отмечают авторы исследования, мотивы "вакцинационного протекционизма" понятны: экономики, которые победят в этой гонке, будут вознаграждены мощными мультипликативными эффектами, которые будут стимулировать потребление и инвестиционную активность во второй части 2021 года. "Отставшие" страны будут оставаться в кризисном режиме и дальше нести значительные расходы — как экономические, так и политические.

По предварительным подсчетам, экономические потери от задержек вакцинации в четыре раза превышают стоимость закупки вакцин. То есть один евро, потраченный на ускорение вакцинации, создание дополнительных пунктов прививок, материальное стимулирование медперсонала, увеличение производства вакцин и так далее, может сэкономить странам ЕС в четыре раза больше, если оценивать ситуацию с точки зрения производственных потерь.

Но пока ситуация выглядит следующим образом: по состоянию на 12 июня 2021 года жители стран ЕС получили 281 млн доз вакцины от коронавируса. Это позволило охватить одной дозой прививки 51,4% населения. Полную вакцинацию прошли только 26,9% населения ЕС.

По мнению аналитиков, выходить из кризиса страны ЕС будут с огромным государственным долгом. При этом неравенство между странами, входящими в него, только усилится в то время, когда их правительства будут вынуждены согласовывать собственную политику с другими членами союза.

Выйти на траекторию роста, по мнению авторов исследования, ЕС сможет при помощи двух вещей: вакцинации и финансовых вливаний из 750-миллиардного Фонда восстановления ЕС.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua