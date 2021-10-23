Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" открыла пункты вакцинации от Covid-19 уже на 12 вокзалах

Больше всего пассажиров привито пока в Киеве, но там работают сразу два пункта вакцинации

Фото: Facebook-страница "Укрзализныци" Фото: Facebook-страница "Укрзализныци"
Фото: Facebook-страница "Укрзализныци"

"Укрзализныця" расширяет сеть центров вакцинации против коронавирусной инфекции на железнодорожных вокзалах. Как говорится в сообщении госкомпании, с 23 октября начинают работу пункты прививки на вокзалах в Ивано-Франковске и Мариуполе.

По состоянию на 22 октября работали центры вакцинации на вокзалах 10 городов: в Киеве (две штуки), во Львове, в Харькове, Одессе, Днепре, Нежине, Коростыне, Ровно, Хмельницком и Ужгороде.

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Также сообщается, что по состоянию на 17:00 22 октября на вокзалах было вакцинировано против Covid-19 почти 2 тысячи желающих. В частности, в Киеве, где работают два пункта, было сделано 254 прививки, в Хмельницком — 199, а в Коростыне — 158.

Напомним, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19 либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

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С этой же даты в стране начали работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.

"Укрзализныця" в связи с этим открыла пункты ПЦР-тестирования на коронавирус на 10 вокзалах (Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава-Киевская). Для пассажиров с билетами действует цена 350 грн.

Кроме того, УЗ изначально развернула пункты вакцинации на вокзалах в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре, но далее принялась расширять эту сеть. Вакцинация, в отличие от тестирования, бесплатна.

В то же время сотрудники самой "Укрзализныци", по данным Delo.ua, вакцинироваться не хотят, и очень многие обращаются к семейным врачам, чтобы получить справку о противопоказаниях к вакцинированию.

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