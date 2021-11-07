Общество 50 минут назад

ЮНИСЕФ поставил в Украину около 3 млн доз вакцины Moderna

Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 млн 415 тысяч 810 доз вакцин различных производителей

Фото: Facebook/Минздрав Фото: Facebook/Минздрав
Фото: Facebook/Минздрав

Сегодня, 7 ноября, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 млн 930,3 тысяч доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. В Минздраве напомнили, что Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX — инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодняшний день 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Сегодня вакцинация — это, в первую очередь, ответственность каждого перед собой и окружающими. Moderna — это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19", — сказал Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

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Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 млн 415 тысяч 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

В министерстве подчеркнули, что с конца октября в Украине фиксируется рекордно высокий уровень новых заражений и смертей от коронавируса.

В то время как каждый пятый украинец получил прививку от COVID-19, большинство людей, госпитализированных и нуждающихся в неотложной помощи, не прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

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COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, Всемирным банком и другими.

Ранее сообщалось, что Минздрав не намерен дозакупать закончившуюся вакцину производства американской компании Moderna и надеется разве что на ее получение через глобальную программу распределения COVAX.

Напомним, до конца 2021 года Украина получит 13,5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

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