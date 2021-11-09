Общество 50 минут назад

С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется

В Минздраве изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы с 9 декабря

В Минздраве изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна В Минздраве изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна
В Минздраве изменили список профессий, для которых вакцинация обязательна

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Приказ вступает в силу с 9 декабря. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. 

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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К педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которым подлежит обязательная вакцинация против коронавируса, прибавились сотрудники следующих инстанций:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Добавим, что новый расширенный список касается работников ряда заводов, НИИ,  сотрудников "Укрзализницы", "Укрпочты" и других предприятий. 

Отмечается, что работники вышеуказанных учреждений, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы  с 9 декабря без сохранения заработной платы. Безусловно, это касается тех, у кого нет абсолютных противопоказаний к проведению вакцинации.

Напомним, с 8 ноября непривитых представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, отстраняют от работы.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

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