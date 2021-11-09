С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Приказ вступает в силу с 9 декабря. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

К педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которым подлежит обязательная вакцинация против коронавируса, прибавились сотрудники следующих инстанций:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Добавим, что новый расширенный список касается работников ряда заводов, НИИ, сотрудников "Укрзализницы", "Укрпочты" и других предприятий.

Отмечается, что работники вышеуказанных учреждений, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы с 9 декабря без сохранения заработной платы. Безусловно, это касается тех, у кого нет абсолютных противопоказаний к проведению вакцинации.

Напомним, с 8 ноября непривитых представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, отстраняют от работы.

Напомним, в начале октября Министерство здравоохранения Украины своим приказом утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.