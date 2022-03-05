На сайті мережі ОККО працює онлайн-моніторинг діючих АЗК

Користувачі сайту ОККО можуть в режимі реального часу дізнатися про актуальний режим роботи АЗК в містах України.

Так, використовуючи картку, яка є на офіційному сайті компанії, можна побачити поточний статус роботи АЗК мережі ОККО.

Натискаючи на конкретну заправку, можна побачити режим роботи, яке паливо є, форму оплати за заправку та обмеження на обсяг палива, якщо такий встановлений у регіоні.

Це зроблено для того, щоб користувачі могли краще планувати свої маршрути по країні та отримували весь необхідний сервіс без додаткових зусиль.

Також нагадаємо, що в компанії ОККО працює гаряча лінія 0 800 501 101, де можна уточнити всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, на АЗК OKKO, що працюють на сьогодні в Києві та Київській області, збільшено ліміти продажу 92 і 95 бензину з 20 до 50 літрів для одного клієнта.

Дизельне паливо знову продають без обмежень на заправках мережі по всій Україні.