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Аптеки “Фармація” працюють з 9:00 до 18:00: КМДА публікує адреси
У Києві станом на 25 лютого 2022 року аптеки комунального підприємства “Фармація” працюють з 9:00 до 18:00. Про це повідомляє офіційний портал міської влади.
Незважаючи на те, що в Києві часто звучить повітряна тривога та ідуть бої з диверсійно-розвідувальними групами окупантів, громадянам може бути необхідна лікарняна допомога та власне ліки.
Київська міська адміністрація наголошує, що у п’ятницю, 25 лютого, аптеки працюють з 9:00 до 18:00.
Адреси аптек наступні:Підписуйтеся на наш YouTube канал
Аптека №001, Володимирська, 51/ 53
Аптека №002 а/п №1 , Народного ополчення, 5
Аптека №003 , Ватутіна, 2-В
Аптека №006 а/п №1 вул. Райдужна, 23
Аптека №006, Кібальчича, 13а
Аптека №007 а/п №1, Пимоненка Миколи, 10
Аптека №007 Січових Стрільців, 10
Аптека №008, проспект Перемоги, 20
Аптека №010, Стальського, 24
Аптека №012 гомеопатична, Відрадний, 61,пр.
Аптека №014, Мілютенка, 34
Аптека №017 а/п пр. Валерія Лобановського, 2
Аптека №017, Урицького, 27/5
Аптека №018, Будівельників, 36
Аптека №019, Північна, 46
Аптека №020 ,В.Житомирська,8/14
Аптека №022, Немировича-Данченка,1
Аптека №025, Кирилівська ,109/2
Аптека №027 а/п, Б.Хмельницького, 37
Аптека №027, Хмельницького, 42
Аптека №030, Алма-Атинська, 103/1
Аптека №031 а/п №1, 40-річчя Жовтня, 59-А
Аптека №031 а/п №2, Предславинська,9
Аптека №031, Науки, 4
Аптека №032, Свободи, 2
Аптека №035, Щербакова, 32/38
Аптека №036 а/п №1, Гарматна,36
Аптека №036, Перемоги, 45
Аптека №037, Повітрофлотський,47 ,пр.
Аптека №038, Івана Лепсе, 75
Аптека №040, Зої Гайдай, 5
Аптека №044, Героїв Сталінграду, 27
Аптека №046 а/п №2, Фрунзе,107
Аптека №046 а/п №3, Волоська,47
Аптека №046 а/п №4, Іллінська,3/7
Аптека №046, Костянтинівська, 1/2
Аптека №048, Василя Порика,13
Аптека №050, Малиновського Маршала, 34
Аптека №051 а/п №3, Мостицька,9
Аптека №051, Свободи, 22
Аптека №052, Чорновола, 28/1
Аптека №054 В.Гавела 6/7
Аптека №055 а/п №1, Кондратюка, 6
Аптека №055 а/п №3, Вишгородська, 54 -А
Аптека №055, Маршала Рокосовського, 4
Аптека №056, Бориспільська, 34
Аптека №057, Героїв Дніпра, 18
Аптека №059 а/п №1, Маяковського, 32-Б
Аптека №059 а/п №2, Закревського, 81/1
Аптека №059, Маяковського, 47
Аптека №062, Вербицького Архітектора, 18
Аптека №063, Жукова Маршала, 26
Аптека №064, Маршала Якубовського, 6
Аптека №065, Вишгородська, 28/1
Аптека №066 а/п №1, Лабораторний,18
Аптека №066, Фрунзе, 116-а
Аптека №068, Академіка Глушкова, 31-а, блок «В»
Аптека №069, Харківське шосе, 144 В
Аптека №071, Пшенична, 16
Аптека №073, Олександра Пироговського, 4
Аптека №074 а/п №1, Тимошенка,14
Аптека №074 а/п №2 при КМКЛ №8
Аптека №074 а/п №3, Богатирська, 30, корп. 1
Аптека №074,Тимошенка, 14
Аптека №075 а/п №2, Уборевича, 11
Аптека №075, Перемоги, 104
Аптека №077, Миропільська, 1
Аптека №078, а/п 2, Академіка Доброхотова, 13
Аптека №078, Перемоги, 148/1
Аптека №079 а/п №2, Алішера Навої,3
Аптека №079, Перова, 15
Аптека №081, Маяковського, 73
Аптека №082 а/п, Миропільська, 8
Аптека №082, Шолом Алейхема, 3
Аптека №083, Драйзера, 8
Аптека №085, Героїв Сталінграду, 65
Аптека №087, Ревуцького, 16а
Аптека №090 а/п №1, Зоологічна, 3
Аптека №090 а/п №2, Політехнічна, 25/29
Аптека №090, Ісаакяна, 2
Аптека №092, Шолом Алейхема, 18
Аптека №095, Маршала Гречка, 14
Аптека №098, Кольцова, 13
Аптека №099 а/п №3, Гузара,3 (ЦМХО)
Аптека №099 а/п №4, Гузара,3 (КМКЛ №6)
Аптека №099, Стражеска, 6а
Аптека №101, Возз’єднання, 6
Аптека №102 а/п. №1, Харківське шосе,121, корп.6
Аптека №102, Юрія Пасхаліна 4/6
Аптека №103 а/п №1, вул.Митрополита Шептицького, 5
Аптека №103, Русанівська набережна, 24/51
Аптека №104, Зодчих, 50
Аптека №105, вул. Миколайчука Івана 3А
Аптека №106, Березняківська, 8
Аптека №107, Вербицького, 5
Аптека №109 а/п №1, Краківська,13, корпус 1
Аптека №109 а/п №2,Ентузіастів,13 А
Аптека №109, Раїси Окіпної, 9
Аптека №110, Гарматна, 16/85
Аптека №113, Юрія Гагаріна, 2/35
Аптека №114 а/п №1, Підвисоцького, 13
Аптека №114, Дружби Народів, 30/1
Аптека №116 а/п №1, Рикова, 2.
Аптека №116, Гната Юри, 7-А
Аптека №118, Булгакова, 13
Аптека №119 а/п №1, Драйзера 19
Аптека №119 а/п №2, Жукова 10
Аптека №119, Маяковського, 15
Аптека №123, Дяченка, 10
Аптека №124, Харківське шосе, 164
Аптека №125 А/п №1, вул. Підвисоцького 4-а
Аптека №125 А/п №2, вул. Підвисоцького 4-б
Аптека №125, Лаврська, 8
Аптека №126, Івана Кудрі, 35-А
Аптека №127, Васильківська, 55
Аптека №128, Героїв Севастополя, 44/10
Аптека №130, Данила Щербаківського, 60
24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок “військової спецоперації”, фактично, вторгнення російських військ до України. Міста і об’єкти критичної інфраструктури постійно обстрілюють. Українські війська стримують атаки російських сил. Є жертви серед цивільного населення і військових. Україна сподівається на допомогу світової спільноти, щоб захистити своє населення від загарбників.