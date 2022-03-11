"Ашан" відновив доставку продуктів: у яких містах можна скористатися послугою

Замовити можна будь-які продукти та товари, крім свіжих овочів.

Продуктова мережа "Ашан" відновила власну доставку auchan.zakaz.ua. Замовити можна продукти непродуктової та продуктової групи, крім свіжих овочів. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Доставка буде здійснюватися по всій Україні через діючі відділення "Нової пошти".

Також "Ашан" здійснює адресну доставку через Zakaz.ua. Поки що ця послуга доступна лише Львову та Чернівцям. Але найближчими днями з'являться ще додаткові міста.

Також доставка кур'єрами Glovo з "Ашану" працює у Києві, Запоріжжі, Львові, Дніпрі та в Одесі.

У компанії зазначили, що за оновленням інформації слід слідкувати на офіційній сторінці ритейлера в соціальних мережах.

Нагадаємо, що продукція Roshen та "Наша Ряба" повертається до магазинів АТБ.