Продукти з Польщі та доставка “Новою поштою”: рітейлери розповіли, коли до українських магазинів повернуться продукти харчування

Черги у магазинах, порожні хлібні полиці та неможливість оплатити карткою – нові реалії воєнного часу. Коли і як ритейлери планують повернути дефіцитні продукти харчування і скільки вони тепер коштуватимуть – у матеріалі Delo.ua

Сьогодні, 2 березня, українська асоціація рітейлерів направила відкритий лист виробникам та постачальникам продуктів харчування з проханням не підвищувати з проханням не підвищувати відпускні ціни для магазинів. Але деякі це все ж таки роблять. Delo.ua підготувало матеріал про особливості українського рітейлу воєнного часу та відповідає на найактуальніші питання - де все ще можна купити продукти харчування, з якими категоріями зараз дефіцит і що мережі роблять, щоб повернути товар на полиці, чи довго потрібно стояти в черзі до магазину і що робити, якщо на касі просять розрахуватися готівкою.

Коли в магазини повернутися хліб, яйця, молоко та м'ясо

З чергами на вході до супермаркетів жителі столиці вперше зіткнулися тривалої після комендантської години - з 17.00 26 лютого до 08.00 28 лютого. Тоді відкрилися далеко не всі магазини, а в тих локаціях, які запрацювали, стояли величезні черги – кияни кинулися поповнювати запаси продуктів, побоюючись чергової тривалої комендантської години.

На вході в один із “АТБ” Святошинського району в Києві черга почала вишиковуватися ще о 8-й ранку. Але магазин відкрився о 09.30 – не було касирів. Така ж черга була і в Сільпо, а Novus того дня так і не відкрився. За словами начальника управління з корпоративних комунікацій корпорації «АТБ» Сергія Демченка, компанія запровадила обмеження на вхід із метою безпеки, а також для того, щоб люди не скуповували товари в паніці.

З цією метою в компанії запровадили й обмеження кількості товарів одного найменування. В основному для товарів соціальної групи - бакалії, хліба, ін. Найбільш "проблемними" категоріями товарів, чиї полиці порожні, стали хліб, яйця, молоко, курятина та м'ясо. Швидко почали розкуповувати та тютюнову продукцію. За словами Демченка, зараз у плані асортименту ситуація справді складна, але контрольована, а основна проблема зводиться до логістики.

“Складність головним чином у доставці товарів, особливо з тих регіонів, де зараз тривають бої. Ситуація моніториться щогодини. Ми створили оперативний продовольчий штаб – шукаємо будь-які можливості доставляти продукти. Наприклад, зараз на допомогу до нас прийшла “Нова пошта”, вона надала нам свій транспорт, щоби ми могли організувати доставку товарів”, - розповідає Сергій Демченко.

Він наголошує, що проблема на сьогодні лише одна – можливість доїхати до постачальника. Іноді такої можливості просто немає, особливо для тих територій, на яких сьогодні точаться бої. Дається взнаки, звичайно ж, і людський фактор - водії побоюються їхати під обстрілами.

“Але ми працюємо. Наприклад, навіть сьогодні наші машини поїхали до постачальників. Крім того, зараз вирішуємо питання щодо створення додаткових складських приміщень, щоб оптимізувати логістику. Ведемо навіть переговори із постачальниками з Польщі – вони готові постачати нам товари. Адже ми розуміємо, що наші регіональні постачальники є сьогодні у складних умовах. Не менш складних, ніж купували і вся країна”, - зазначає Демченко.

За його словами, в компанії використовують будь-яке транспортне вікно, що з'явилося, і у постачальників у буквальному сенсі "вигрібають" все, що є на складах. По Києву це дає можливість функціонувати більш ніж 100 магазинів. Крім них створили 31 опорний магазин – там формується найбільший асортимент продовольчих товарів. Інші працюють з тим асортиментом, який є. Але як тільки ситуація з транспортом покращиться, питання щодо наповнення товарами відпаде. У компанії розраховують, що ситуація вирішиться в найкоротший термін.

Бракує касирів, вантажників та водіїв

У Fozzy Group (“Сільпо”) говорять про аналогічні проблеми – логістика, але, проте, сьогодні по Україні працює понад 90% магазинів. За словами керівника пресслужби Fozzy Group Івана Пальчевського, сьогодні у компанії роблять все можливе, щоб забезпечувати українців продуктами харчування, адже це їхній громадянський обов'язок. Не завжди вдається робити це запланованому графіку. Пальчевський пояснює – не вистачає рук особливо у логістичних центрах. Також гостра потреба у комплектувальниках, вантажниках та водіях.

“Ми оперативно реагуємо на ситуацію із наявністю продуктів у супермаркетах. На складах достатньо запасів. Проте через проблеми на дорогах ми доставляємо товари довше, ніж звичайно. Особливо це стосується регіонів, де проводяться активні бойові дії”, - пояснює Пальчевський.

За його словами, українці сьогодні закуповують усі товари, але продукти тривалого зберігання (крупи, консерви) користуються більшим попитом, ніж зазвичай. Проте, крім них, купують українці і свіжі овочі, фрукти, м'ясо, рибу, молоко, а також шоколад. При цьому в компанії вирішили не вводити обмежень за кількістю товарів в одні руки - в Сільпо, як і раніше, можна закуповуватися в будь-якій кількості.

Крім того, у «Сільпо» діє мораторій на підвищення цін – у компанії не приймають збільшення ціни від постачальників та не піднімають відпускні для покупців. Так, гречка коштує сьогодні від 24,59 грн. Тобто, за тією ж ціною, що й до військових дій.

Де придбати хліб

За словами генерального директора інвестиційної групи VolWest Group (мережа SPAR та "Наш край") Романа Корсака, ситуація сьогодні складна, але контрольована. Найбільші складнощі з товарами бакалійної групи - у тому числі борошном, крупами, консервами. Вода є, бо стоять апарати із фільтрами, люди набирають у пляшки, ця послуга безплатна.

"Складнощі головним чином з логістикою - машини розгортають у межах областей, водії не хочуть їхати у певні райони, але це ми зараз вирішуємо", - розповідає Корсак.

За його словами, сьогодні у магазинах роблять фокус на поповненні базових товарів – крупи, макарони, вода, консерви тощо. Також фокусуються на власному виробництві – закуповують багато борошна та випікають основний асортимент хлібної продукції та базову кулінарію. Також централізовано роблять багато напівфабрикатів та розвозять магазинами. Крім того, постійно підтримують залишки фрешу, зокрема м'яса.

“Ми на постійному контакті з центральним офісом SPAR International, тому отримуємо фінансову допомогу. Також ми очікуємо на гуманітарну допомогу продуктами від SPAR з Польщі. Головна складність – логістика. Але ми розраховуємо найближчими днями її вирішити. SPAR у всьому світі підтримує Україну та активно допомагають”, - повідомив Роман Корсак.

Де і чому не можна платити карткою

Крім недостатнього асортименту, українці цими днями зіткнулися і з іншою проблемою, крім - деякі магазини відмовлялися приймати оплату банківською картою. Зокрема, скарги були на магазини мережі "Олів'є" на Волині, мережу "Мерсі", "Варус" та "Наш край" на Івано-Франківщині.

За словами Романа Корсака, у забороні оплати карткою немає жодної логіки і великі мережі навряд чи йтимуть на це. Карти сьогодні – найбезпечніший спосіб розрахунку. А готівка – великі ризики, оскільки можуть бути проблеми з інкасацією.

Великі мережі від оплати готівкою також намагаються відмовлятися. В АТБ, наприклад, карти не лише приймають, а й навпаки намагаються доносити до покупця важливість оплати саме у такий спосіб. Крім того, в магазинах мережі ввели опцію зняття до 6 тис. гривень готівки прямо на касі. Такий самий ліміт на зняття запровадили і в «Сільпо».

“Ми закликаємо покупців вибирати саме безготівкову форму оплати, адже це для них є зручним, а нам безпечним. Перебої з безготівковою оплатою можуть бути пов'язані з відсутністю інтернету через військові дії”, - підсумував Іван Пальчевський.