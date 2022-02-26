Уряд буде розраховуватись за соціально значущі продукти харчування протягом 10 діб, — Шмигаль

Кабінет міністрів України, на позачерговому засіданні у субботу, 26 лютого, ухвалив розпорядження, згідно з яким українське агентство резерву має забезпечити достатній для потреб запас дизельного пального.

Про це заявив голова Уряду Денис Шмигаль.

Він також розповів, що максимальний строк, за яким тепер будуть здійснюватися розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва становитиме не більше 10 календарних діб. Окрім того, Кабмін ухвалив розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та державною митною службою майна на потребу Збройних сил України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявивпро введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.