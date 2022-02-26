Правительство будет рассчитываться за социально значимые продукты питания в течение 10 суток, — Шмигаль

Кабинет министров Украины, на внеочередном заседании в субботу, 26 февраля, принял распоряжение, согласно которому украинское агентство резерва должно обеспечить достаточный для нужд запас дизельного горючего.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмигаль.

Он также рассказал, что максимальный срок, по которому теперь будут производиться расчеты за поставленные социально значимые продукты питания украинского производства, составит не более 10 календарных суток. Кроме того, Кабмин принял распоряжение о передаче конфискованного по решению суда и государственной таможенной службы имущества на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.