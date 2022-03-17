"Все стабильно, цены растут каждый день". Как в РФ бьют тревогу из-за трехкратного роста цен, а правительство его отрицает

В России местные жители с каждым днем все чаще жалуются на катастрофический рост цен на все — продукты питания, средства гигиены, бытовую технику, лекарства, корма для животных, услуги и прочее. При этом правительство РФ продолжает заявлять, что даже после мощных санкций со стороны Запада экономика РФ и потребитель не пострадают.

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Российские пользователи Instagram и Twitter, до того, как соцсети запретили, рассказали, какие продукты и товары подорожали, а также сравнили, какие цены были в России до признания так называемых республик "Л/ДНР" и вторжения российских войск в Украину. Однако в правительстве РФ заявляют, что этот рост связан с ажиотажем потребителей и необоснованным повышением цен со стороны продавцов товаров.

Цены растут стабильно

"В стране все стабильно, цены растут каждый день". Так одна россиянка пошутила над ситуацией с ценами на товары каждодневного спроса — продукты питания, бытовую химию, средства гигиены и даже товары для животных. Например, собачий корм, который до войны в Украине стоил 4000 рублей (вес и бренд не указан), сейчас стоит 7000 рублей. То есть, по словам одного из жителей РФ, его стоимость выросла почти в два раза.

Еще одна жительница сообщила, что ранее за импортный кошачий корм она платила 7000 рублей за 10 килограмм, а теперь он стоит 17000 в том же весе.

Жительница Екатеринбурга написала, что груши в супермаркете "Лента" стоят 565 рублей за кг, огурцы отпускают не более 1,5 кг в одни руки, но их стоимость не указала. Сахар дороже даже оптом, но продают в одни руки не более трех пачек.

Жительница Москвы пожаловалась на рост цен на продукты питания, стиральный порошок и лекарства. Она привела пример, что упаковка макарон Barilla до войны стоила 61 рубль, а теперь 150 рублей. Банка тушенки ТМ GrodFood стоила 199 рублей, а теперь 450 рублей, порошок Ariel продавали по 400 рублей, а теперь он стоит 1200 рублей. Также она поделилась стоимостью антидепрессантов итальянского производства, которые ранее покупала за 650 рублей, а теперь они стоят 2500 рублей.

Еще один россиянин думал, что после переезда в Сочи рядом с Абхазией сможет покупать тепличные овощи дешевле, но по факту разочаровался. По его словам, кабачки стоят 390 рублей за кг, пучок зелени до 70 рублей, бананы по 100 рублей за кг, которые ранее он покупал по акции за 46 рублей за кг. Также помидоры и огурцы стоят 250-350 рублей за кг.

Жители из разных регионов РФ постят в сети пустые полки в магазинах.

Супермаркет в Иркутске. Фото: Vita / Twitter

Также из разных регионов РФ очень много жалоб на отсутствие сахара в торговых точках. А если и удается его найти, то по очень высокой цене — от 100 рублей за кг при том, что до нападения России на Украину он стоил от 50 рублей.

В магазинах РФ нет сахара. Фото: Максим Русланович / Twitter

В Брянской области жалуются на спекулянтов, которые продают в магазине 10 кг сахара в магазине за 899,99 рубля.

Брянская область. Фото: Кирилл Андреев / Twitter

Женщины из РФ также жалуются на рост цен на средства гигиены, например, на маркетплейсах цены выросли в 2-3 раза. А из супермаркетов РФ жители постят в сети пустые полки отделов женской гигиены.

Ашан, РФ. Фото: Андрей Пивоваров / Twitter

При этом, например, в Красноярске детские подгузники, которые россиянка покупала за 900 рублей, после нападения РФ на Украину стоят уже 1500 рублей.

Более того, еще одна россиянка считает, что сейчас лучше вообще не рожать, так как цены на все детские товары сильно выросли, а детские лекарства и вовсе закончились.

При этом одна из жительниц РФ отметила довольно высокую цену на электрические щетки "Oral B", которая теперь стоит 3500-9000 рублей, а ранее она покупала такую же на маркетплейсе за 1500 рублей.

Назад в СССР

Теперь жителям не только маленьких российских городов и сел, но и крупных придется тратить больше денег на продукты питания, а не отдых или другие покупки. При этом в РФ цены на все растут каждый день, но власть обманывает местных жителей, заявляя, что ситуация под контролем и любые западные санкции можно пережить.

Например, по данным Росстата, за неделю с 5 по 11 марта поездки в Турцию подорожали только на 28,4%, сахар — на 12,8%, телевизоры — на 12,5%, помидоры — на 12,3%, а бананы — на 11,3%. И в ведомстве подчеркивают, что это максимальный рост цен с 1998 года.

При этом сотни иностранных компаний, которые уже заявили об уходе с российского рынка, начали резко повышать цены на свою продукцию. Так, компания Procter&Gamble уже предупредила клиентов, что отпускные цены на товары вырастут в среднем на 43% с 15 марта.

Что касается кондитерских изделий, то в среднем цены еще поднимутся на 25%, причем изделия российского производства могут подорожать даже больше, чем зарубежные.

Причины подорожания товаров и продуктов — девальвация рубля, увеличение стоимости производства и невозможность поставок из-за рубежа. Но это только начало, и кризис из-за развязанной войны Россией в Украине повлечет за собой возвращение страны-оккупанта в эпоху СССР, когда предложение товаров и продуктов было существенно ниже, чем потребительский спрос на них при низких доходах.