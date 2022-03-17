"Все стабільно, ціни зростають щодня". Як влада Росії намагається заперечити падіння економіки та рубля

У Росії місцеві жителі з кожним днем все частіше скаржаться на катастрофічне зростання цін на всі продукти харчування, засоби гігієни, побутову техніку, ліки, корми для тварин, послуги та інше. При цьому уряд РФ продовжує заявляти, що навіть після потужних санкцій із боку Заходу економіка РФ та споживач не постраждають.

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Російські користувачі Instagram і Twitter до того, як соцмережі заборонили, розповіли, які продукти та товари подорожчали, а також порівняли, які ціни були в Росії до визнання так званих республік "Л/ДНР" та вторгнення російських військ в Україну. Проте в уряді РФ заявляють, що це зростання пов'язане з ажіотажем споживачів та необґрунтованим підвищенням цін з боку продавців товарів.

Ціни зростають стабільно

"У країні все стабільно, ціни зростають щодня". Так одна росіянка пожартувала з ситуації з цінами на товари щоденного попиту — продукти харчування, побутову хімію, засоби гігієни і навіть товари для тварин. Наприклад, собачий корм, який до війни в Україні коштував 4000 рублів (вага та бренд не вказаний), зараз коштує 7000 рублів. Тобто, за словами одного з мешканців РФ, його вартість зросла майже вдвічі.

Ще одна мешканка повідомила, що раніше за імпортний котячий корм вона платила 7000 рублів за 10 кілограм, а тепер він коштує 17000 у тій самій вазі.

Жителька Єкатеринбурга написала, що груші у супермаркеті "Лента" коштують 565 рублів за кг, огірки відпускають не більше 1,5 кг в одні руки, але їхня вартість не вказала. Цукор дорожчий навіть оптом, але продають в одні руки не більше трьох пачок.

Жителька Москви поскаржилася на зростання цін на продукти харчування, пральний порошок та ліки. Вона навела приклад, що упаковка макаронів Barilla до війни коштувала 61 рубль, а тепер 150 рублів. Банка тушонки ТМ GrodFood коштувала 199 рублів, а тепер 450 рублів, порошок Ariel продавали по 400 рублів, але тепер він коштує 1200 рублів. Також вона поділилася вартістю антидепресантів італійського виробництва, які раніше купувала за 650 рублів, але тепер вони коштують 2500 рублів.

Ще один росіянин думав, що після переїзду в Сочі поряд з Абхазією зможе купувати тепличні овочі дешевше, але за фактом розчарувався. За його словами, кабачки коштують 390 рублів за кг, пучок зелені до 70 рублів, банани по 100 рублів за кг, які раніше він купував за акцією за 46 рублів за кг. Також помідори та огірки коштують 250-350 рублів за кг.

Жителі з різних регіонів РФ постять у мережі порожні полиці у магазинах.

Супермаркет у Іркутську. Фото: Vita/Twitter

Також із різних регіонів РФ дуже багато скарг на відсутність цукру у торгових точках. А якщо і вдається його знайти, то за дуже високою ціною – від 100 рублів за кг, при тому що до нападу Росії на Україну він коштував від 50 рублів.

У магазинах РФ немає цукру. Фото: Максим Русланович/Twitter

На Брянщині скаржаться на спекулянтів, які продають у магазині 10 кг цукру в магазині продають за 899,99 рубля.

Брянська область. Фото: Кирило Андрєєв/Twitter

Жінки з РФ також скаржаться на зростання цін на кошти гігієни, наприклад, на маркетплейс ціни зросли в 2-3 рази. А з супермаркетів РФ мешканці постять у мережі порожні полиці відділів жіночої гігієни.

Ашан, РФ. Фото: Андрій Пивоваров/Twitter

При цьому, наприклад, у Красноярську дитячі підгузки, які росіянка купувала за 900 рублів, після нападу РФ на Україну коштують уже 1500 рублів.

Більше того, ще одна росіянка вважає, що нині краще не народжувати, оскільки ціни на всі дитячі товари сильно зросли, а дитячі ліки взагалі закінчилися.

При цьому одна з мешканок РФ відзначила досить високу ціну на електричні щітки "Oral B", яка нині коштує 3500-9000 рублів, а раніше вона купувала таку ж маркетплейсі за 1500 рублів.

Назад в СРСР

Тепер жителям не лише маленьких російських міст та сіл, а й великих доведеться витрачати більше грошей на продукти харчування, а не відпочинок чи інші покупки. При цьому в РФ ціни на все зростають щодня, але влада обманює місцевих жителів, заявляючи, що ситуація під контролем і будь-які західні санкції можна пережити.

Наприклад, за даними Росстату, за тиждень з 5 по 11 березня поїздки до Туреччини подорожчали лише на 28,4%, цукор — на 12,8%, телевізори — на 12,5%, помідори — на 12,3%, а банани — на 11,3%. І у відомстві наголошують, що це максимальне зростання цін із 1998 року.

При цьому сотні іноземних компаній, які вже заявили про звільнення з російського ринку, почали різко підвищувати ціни на свою продукцію. Так, компанія Procter&Gamble вже попередила клієнтів, що відпускні ціни на товари зростуть у середньому на 43% із 15 березня.

Щодо кондитерських виробів, то в середньому ціни ще піднімуться на 25%, причому вироби російського виробництва можуть подорожчати навіть більше за закордонні.

Причини подорожчання товарів та продуктів — девальвація рубля, збільшення вартості виробництва та неможливість постачання з-за кордону. Але це лише початок, і криза через розв'язану війну Росією в Україні спричинить повернення країни-окупанта в епоху СРСР, коли пропозиція товарів і продуктів була істотно нижчою, ніж споживчий попит на них за низьких доходів.