"Нова пошта" відкрила відділення у польському Любліні

"Нова пошта" відкрила своє перше відділення у Любліні, який став сьомим містом Польщі, в якому стали доступні послуги компанії. Як йдеться у повідомленні поштового оператора, відділення №20/1 у Любліні працює щодня за адресою: ul. Kameralna, 1 (поштовий індекс 20-400).

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У відділеннях Nova Post українці можуть отримувати речі з дому та відправляти в Україну посилки до 30 кг з особистим одягом, харчовими продуктами у заводському пакуванні, технікою тощо.

Також, звертають увагу в компанії, з будь-якого польського відділення можна відправити виключно нові (у фабричному пакуванні) генератори, акумулятори, зарядні станції до 30 кг без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити на адресу чи до будь-якого відділення "Нової пошти" в Україні.

Строк доставки скаладає від п'яти днів. Оплатити доставку може тільки відправник готівкою, карткою через термінал або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay.

Нагадаємо, що перше відділення у Польщі "Нова пошта" відкрила на початку жовтня у Варшаві. До кінця жовтня діяло вже чотири відділення у польскій столиці та два у Кракові.

В середині листопада оператор відкрив ще по одному відділенню в Познані та Жешуві, а наприкінці листопада - в Гданську та Вроцлаві. Таким чином, наразі мережа Nova Post збільшилася вже до 11 відділень.