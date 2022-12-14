"Новая почта" открыла отделение в польском Люблине

"Новая почта" открыла свое первое отделение в Люблине, ставшем седьмым городом Польши, в котором стали доступны услуги компании. Как сообщается в сообщении почтового оператора, отделение №20/1 в Люблине работает ежедневно по адресу: ul. Kameralna, 1 (почтовый индекс 20–400).

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В отделениях Nova Post украинцы могут получать вещи из дома и отправлять в Украину посылки до 30 кг с личной одеждой, пищевыми продуктами в заводской упаковке, техникой и так далее.

Также, обращают внимание в компании, из любого польского отделения можно отправить исключительно новые (в фабричной упаковке) генераторы, аккумуляторы, зарядные станции до 30 кг без пошлины и налога на растаможку, а доставку заказать по адресу или в любое отделение "Новой почты" в Украине.

Срок доставки составляет от пяти дней. Оплатить доставку может только отправитель наличными, картой через терминал или через бесконтактный расчет: ApplePay или GooglePay.

Напомним, что первое отделение в Польше "Новая почта" открыла в начале октября в Варшаве. К концу октября действовало уже четыре отделения в польской столице и два в Кракове.

В середине ноября оператор открыл еще по одному отделению в Познани и Жешуве, а в конце ноября – в Гданьске и Вроцлаве. Таким образом, сеть Nova Post увеличилась уже до 11 отделений.