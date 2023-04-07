В "Новій пошті" розповіли, коли та в яких країнах почнуть авіадоставку

Компанія "Нова пошта" з травня запускає вантажні авіарейси власним флотом. Першими маршрутами "Supernova Airlines" були обрані Рига-Жешув - чотири рази на тиждень та один рейс на тиждень Жешув-Кишинів.

В компанії говорять, що можливо долучать ще якийсь напрямок із Західної Європи та збільшать частоту на Кишинів, якщо буде попит. Ринок Європи для "Supernova Airlines" поки що новий, тому розширюватись будуть поступово, розповів в інтерв'ю виданню ЦТС гендиректор Ярослав Красножон.

В компанії також планують поєднати США та Китай з ЄС, а після відкриття неба в Україні почати виконувати рейси з вітчизняних аеропортів.

Флот "Supernova Airlines" зараз складається з двох Ан-26, які компанія взяла на правах лізингу. Один з них знаходиться на технічному обслуговуванні в Словаччині, інший – в Україні.

Красножон повідомив, шо компанія "Supernova Airlines" була заснована ще заснована 1 жовтня 2021 року і до початку повномасштабного вторгнення планувалося, що польоти почнуться наприкінці квітня - початку травня 2022 року на літаках Ан-26.

"На початку червня ми мали доставити перший літак Boeing 757, на якому б здійснювали авіарейси до США. Проте власник літака вимушено вийшов з угоди щодо лізингу, адже воєнні ризики виявились для нього неприйнятними. Ми повернемось до перемовин після перемоги України", - розповів він.

Аеропорт для постійного базування авіакомпанія поки що не вибрала.

Компанія "Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі, зараз там працюють 30 відділень Nova Post у 18 містах. Кількість відділень планують збільшити 50.

Окрім того, “Нова пошта” вже відкрился у Литві і Польщі, а тепер планує відкриття відділень у Естонії, Латвії, Румунії, Німеччині та Чехії.