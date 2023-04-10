"Нова пошта" планує створити флот із 4 літаків до 2024 року: якими будуть перші маршрути

Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines планує до 2024 року мати 4 літаки. Авіаперевізник вже має флот з 2 літаків Ан-26.

Про це розповів СЕО Supernova Airlines Ярослав Красножон в інтерв'ю ЦТС.

Один з наявних літаків наразі перебуває в Словаччині, де проходить технічне обслуговування, інший – в Україні.

"Без європейської авторизації ми не маємо можливості літати, тому літаки стоять на землі та чекають сертифікату. Паралельно ми шукаємо ще літаки для нашого флоту та працюємо над заміною. До 2024 року хочемо мати флот із 4 літаків", – розповів Красножон, уточнивши, що компанія ще не визначилася з постійним місцем базування літаків.

Водночас Supernova Airlines вже сформувала три екіпажі з 9 осіб та 4 техніків.

Після запуску Supernova Airlines першими її маршрутами стануть напрямки Рига-Жешув та Жешув-Кишинів. Вантажні авіарейси власним флотом авіакомпанія "Нової пошти" запускає з травня.

Нагадаємо, що сертифікат експлуатанта Supernova Airline отримала нещодавно - у січні 2023 року. Паралельно компанія розширює географію та спектр послуг, зокрема, "Нова пошта" запустила доставку з інтернет-магазинів Чехії.