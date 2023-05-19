ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

Доставка посылок самолетом. Авиакомпания "Новой почты" выполнила первый рейс

Доставка посылок самолетом. Авиакомпания "Новой почты" выполнила первый рейс
Фото: "Нова пошта"

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний "Новая почта", на этой неделе выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

"Самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов "Новой почты" из международного аэропорта Риги в польский Жешув. После этого посылки перегрузили в грузовики и отправили в Украину", - говорится в сообщении.

Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.

Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту дважды в неделю - каждый вторник и каждый четверг.

Напомним, что Supernova Airlines была основана в 2021 году, но сертификат эксплуатанта получила недавно - в январе 2023 года.

Автор:
Нина Комащенко