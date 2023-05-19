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Транспорт
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Доставка посилок літаком. Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс

Доставка посилок літаком. Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс
Фото: "Нова пошта"

Авіакомпанія Supernova Airlines, яка входить у групу компаній "Нова пошта", цього тижня виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

"Літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів "Нової пошти" із міжнародного аеропорту Риги у польський Жешув. Після цього посилки перевантажили у вантажівки та відправили в Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перший рейс було виконано в кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72. 

Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень - щовівторка та щочетверга. 

Нагадаємо, Supernova Airlines була заснована у 2021 році, але сертифікат експлуатанта отримала нещодавно - у січні 2023 року.

Автор:
Ніна Комащенко