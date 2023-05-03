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Категория
Бизнес
Дата публикации

"Новая Почта" возобновила отправку некоторых пищевых продуктов в ЕС: опубликован список

"Новая Почта" возобновила отправку некоторых пищевых продуктов в ЕС: опубликован список
"Новая Почта" возобновила отправку некоторых пищевых продуктов в ЕС.

"Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, следующих в ЕС. Это произошло после того, как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.

Об этом сообщила компания.

"Новая почта" также опубликовала обновленный список продуктов, которые можно отправлять за границу:

  • шоколад и шоколадные конфеты с начинками,
  • вафли, печенье, пряники,
  • жевательные резинки,
  • хрустящие хлебцы, сухари и гренки,
  • готовые соусы, кетчупы, горчицу,
  • консервы из рыбы или рыбной икры.

Эти продукты можно отправлять за границу при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.

Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами к отправке за границу - до 10 кг.

Также компания опубликовала список запрещенных к отправке продуктов:

  • мясо, продукты животного происхождения;
  • продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;
  • молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенкой);
  • фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.);
  • орехи, семена;
  • кофе, чай;
  • растительные масла;
  • злаки и крупы и мука, отруби из них;
  • сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу;
  • пюре и пасты из фруктов или орехов;
  • мед натуральный и искусственный;
  • фруктовые соки;
  • уксус;
  • специи;
  • яйца.

С полным перечнем товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в состав международных посылок, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, из-за введения ограничений на польской таможне "Новая почта" с 19 апреля временно не принимала в отделениях продукты питания для отправки во все страны ЕС.

Отметим, что правительство Польши во вторник 2 мая отменило одностороннее постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.

Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.

Автор:
Нина Комащенко