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"Новая Почта" возобновила отправку некоторых пищевых продуктов в ЕС: опубликован список
"Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, следующих в ЕС. Это произошло после того, как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.
Об этом сообщила компания.
"Новая почта" также опубликовала обновленный список продуктов, которые можно отправлять за границу:
- шоколад и шоколадные конфеты с начинками,
- вафли, печенье, пряники,
- жевательные резинки,
- хрустящие хлебцы, сухари и гренки,
- готовые соусы, кетчупы, горчицу,
- консервы из рыбы или рыбной икры.
Эти продукты можно отправлять за границу при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами к отправке за границу - до 10 кг.
Также компания опубликовала список запрещенных к отправке продуктов:
- мясо, продукты животного происхождения;
- продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;
- молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенкой);
- фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.);
- орехи, семена;
- кофе, чай;
- растительные масла;
- злаки и крупы и мука, отруби из них;
- сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу;
- пюре и пасты из фруктов или орехов;
- мед натуральный и искусственный;
- фруктовые соки;
- уксус;
- специи;
- яйца.
С полным перечнем товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в состав международных посылок, можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, из-за введения ограничений на польской таможне "Новая почта" с 19 апреля временно не принимала в отделениях продукты питания для отправки во все страны ЕС.
Отметим, что правительство Польши во вторник 2 мая отменило одностороннее постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.
Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.