"Новая Почта" возобновила отправку некоторых пищевых продуктов в ЕС: опубликован список

"Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, следующих в ЕС. Это произошло после того, как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.

Об этом сообщила компания.

"Новая почта" также опубликовала обновленный список продуктов, которые можно отправлять за границу:

шоколад и шоколадные конфеты с начинками,

вафли, печенье, пряники,

жевательные резинки,

хрустящие хлебцы, сухари и гренки,

готовые соусы, кетчупы, горчицу,

консервы из рыбы или рыбной икры.

Эти продукты можно отправлять за границу при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения.

Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами к отправке за границу - до 10 кг.

Также компания опубликовала список запрещенных к отправке продуктов:

мясо, продукты животного происхождения;

продукты непродолжительного хранения или требующие особого температурного режима;

молочные и кисломолочные продукты (в т.ч. консервы со сгущенкой);

фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.);

орехи, семена;

кофе, чай;

растительные масла;

злаки и крупы и мука, отруби из них;

сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу;

пюре и пасты из фруктов или орехов;

мед натуральный и искусственный;

фруктовые соки;

уксус;

специи;

яйца.

С полным перечнем товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в состав международных посылок, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, из-за введения ограничений на польской таможне "Новая почта" с 19 апреля временно не принимала в отделениях продукты питания для отправки во все страны ЕС.

Отметим, что правительство Польши во вторник 2 мая отменило одностороннее постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.

Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.