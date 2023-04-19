"Новая Почта" приостановила отправку пищевых продуктов в ЕС

Из-за введения ограничений на польской таможне "Новая почта" временно не принимает в отделениях продукты питания для отправки во все страны ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

В компании временно не принимают какие-либо продукты в составе международных посылок, которые направляются в ЕС из-за того, что правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины — сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей и т.д.

"Мы ждем дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправок", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Польши 15 апреля приняло постановление, которым запретило ввоз в Польшу зерна и других продуктов питания из Украины, для реализации на территории страны.

Затем Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции через территорию Польши. Как сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, он заработает ночью с 20 на 21 апреля.

"К транзиту будут применены дополнительные меры контроля, о которых будут в ближайшее время уведомлены участники рынка публично и в рабочем порядке", - говорится в сообщении.