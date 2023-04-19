"Нова Пошта" призупинила відправку харчових продуктів до ЄС

Через введення обмежень на польській митниці "Нова пошта" тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки у всі країни ЄС.

Про це повідомили у прес-службі "Нової пошти".

У компанії тимчасово не приймають будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС через те, що уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, тощо.

"Ми чекаємо на подальші роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок", - йднться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 квітня прийняв постанову, якою заборонив ввезення до Польщі зерна та інших продуктів харчування з України, для реалізації на території країни.

Згодом Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції через територію Польщі. Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, він запрацює вночі з 20 на 21 квітня.

"До транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю, про які буде найближчим часом повідомлено учасників ринку публічно та в робочому порядку", - йдеться у повідомленні.