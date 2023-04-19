- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
"Нова Пошта" призупинила відправку харчових продуктів до ЄС
Через введення обмежень на польській митниці "Нова пошта" тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки у всі країни ЄС.
Про це повідомили у прес-службі "Нової пошти".
У компанії тимчасово не приймають будь-які продукти у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС через те, що уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, тощо.
"Ми чекаємо на подальші роз’яснення урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок", - йднться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, уряд Польщі 15 квітня прийняв постанову, якою заборонив ввезення до Польщі зерна та інших продуктів харчування з України, для реалізації на території країни.
Згодом Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції через територію Польщі. Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, він запрацює вночі з 20 на 21 квітня.
"До транзиту будуть застосовані додаткові заходи контролю, про які буде найближчим часом повідомлено учасників ринку публічно та в робочому порядку", - йдеться у повідомленні.