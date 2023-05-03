"Нова Пошта" відновила відправку деяких харчових продуктів до ЄС: опубліковано перелік

"Нова пошта" відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС. Це сталося після того, як уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.

Про це повідомила компанії.

"Нова пошта" також опублікувала оновлений перелік продуктів, які можна відправляти за кордон:

шоколад та шоколадні цукерки з начинками,

вафлі, печиво, пряники,

жувальні гумки,

хрусткі хлібці, сухарі та грінки,

готові соуси, кетчупи, гірчицю,

консерви з риби або рибної ікри.

Ці продукти можна відправляти за кордон за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання.

Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон - до 10 кг.

Також компанія опублікувала перелік заборонених до відправки продуктів:

м'ясо, продукти тваринного походження;

продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму;

молочні та кисломолочні продукти (в т.ч. консерви зі згущеним молоком);

фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, засушені, консервовані тощо);

горіхи, насіння;

каву, чай;

рослинні олії;

злаки та крупи й борошно, висівки з них;

цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу;

пюре та пасти з фруктів або горіхів;

мед натуральний та штучний;

фруктові соки;

оцет;

спеції;

яйця.

З повним переліком товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, через введення обмежень на польській митниці "Нова пошта" з 19 квітня тимчасово не приймала у відділеннях харчові продукти для відправки у всі країни ЄС.

Зазначимо, уряд Польщі у вівторок 2 травня скасував односторонню постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів із України після компромісного рішення Європейської комісії.

Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборона діятиме з 2 травня по 5 червня 2023 року.