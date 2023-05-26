Еще одна украинская авиакомпания возобновила полеты: будет выполнять рейсы из Европы

Украинская авиакомпания Skyline Express, ранее называвшаяся Azur Air Ukraine, возобновила полеты после годового перерыва. Об этом пишет avianews.com.

Компания будет выполнять рейсы из Европы на курортные направления на недавно полученном самолете Boeing 757-300 с регистрацией UR-SLE.

Это уже четвертый украинский авиаперевозчик, возобновивший полеты на пассажирских самолетах после начала полномасштабной войны. Рейсы по заказу других фирм выполняют также SkyUp и Windrose. Раньше в этом списке была и МАУ, но потом она остановила свою деятельность.

Авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название на Skyline Express в марте этого года. Авиаперевозчик связан с туроператором Anex Tour, работавшим в Украине и РФ.

В настоящее время в стране-агрессорке продолжает работу авиакомпания Azur Air, осуществляющая рейсы в Турцию.

Как отмечает "Центр транспортных стратегий", переименование Azur Air Ukraine может быть связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании без ассоциации ее с РФ.

Еще раньше Azur Air Ukraine называлась "Ютейр-Украина" и была дочерью российской "Ютейр". В 2015 году авиакомпанию выкупили структуры Anex Tour, после чего она стала называться Azur Air Ukraine.

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