Два самолета украинской авиакомпании возобновили полеты в Европе: куда летают

Украинская авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) начала использовать еще два самолета, ранее летавших во флоте МАУ. Одно из воздушных судов летает из Тивата в Черногорию, другое совершило несколько рейсов между Будапештом и Римом.

Об этом сообщает avianews.com.

Как пишет издание, речь идет о Boeing 737-900ER по регистрации UR-PSI и Embraer 190 с регистрацией UR-EMA. Первый самолет среднемагистральный и может перевозить 215 пассажиров. Второе воздушное судно относится к категории региональных и может взять на борт 104 пассажира.

В момент российского вторжения в Украину эти самолеты были за границей, а их предыдущий эксплуатант, МАУ, летал на авиалайнерах до осени 2022 года.

Сейчас Embraer 190 осуществляет рейсы по заказу авиакомпании Air Montenegro из Тивата, тогда как Boeing 737-900ER совершил несколько перелетов между Будапештом и Римом и 1 июня остановился в Братиславе.

В настоящее время "Роза Ветров" использует уже три самолета из флота МАУ, которые в начале 2023 года она переоформила на себя. Первый авиалайнер – Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSF – 4 мая начал летать из разных городов Европы в Хургаду по заказу египетской чартерной авиакомпании FlyEgypt.

И МАУ, и "Розу Ветров" украинские СМИ относят к орбите бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, украинская авиакомпания Skyline Express, ранее называвшаяся Azur Air Ukraine, возобновила полеты после годового перерыва.