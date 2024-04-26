"Украинские аэропорты станут опорой для быстрого развития экономики страны в период восстановления после военного положения", - Владимир Кудак, аэропорт "Киев"

О восстановлении аэропортов после войны, поддержке со стороны государства и планах по инвестициям в отрасль – в интервью с генеральным директором компании-оператора в Международном Аэропорте "Киев" ООО "Мастер-Авиа" Владимиром Кудаком.

Как реагируют на потребности аэропортов такие структуры, как Минэкономики, Мининфраструктуры, местные власти во время полномасштабной войны?

На сегодняшний день мы имеем достаточно налаженное и четкое взаимодействие со всеми этими ведомствами. Мининфраструктуры и Госавиаслужба постоянно отслеживают состояние аэропортов и посылают запросы по тем или иным потребностям. Кроме того, Мининфраструктуры разрабатывает стратегию развития аэропортов на послевоенный период восстановления страны. Но, поскольку нет информации о том, когда откроют воздушное пространство страны, трудно прогнозировать потребности и механизмы. Поэтому основная задача сейчас – сохранить инфраструктуру аэропортов и гарантировать скорейший ее запуск после возобновления полетов.

Готовность инфраструктуры аэропорта – один из важных факторов быстрого возобновления полетов. Однако не все зависит от готовности аэропортов. Что должно быть сделано на уровне государства, когда ситуация с безопасностью позволит совершать полеты над Украиной?

Я бы выделил три основных фактора, которые будут влиять на старт полетов – состояние инфраструктуры аэропортов, наличие квалифицированных кадров и возобновление работы Украэроруха. Когда ситуация с безопасностью позволит осуществлять полеты над Украиной и откроют небо для гражданской авиации, обязательным будет комплекс мероприятий по запуску аэропортов.

В основном над этим работают Госавиаслужба и Украэрорух. Вы знаете, что работа всех аэропортов остановлена третий год. Поэтому после открытия воздушного пространства страны необходимо будет совершить облет аэронавигационного оборудования. Надо будет проверить, позволяет ли ситуация с безопасностью в аэропортах принимать и отправлять пассажиров. Важно и то, чтобы Украэрорух поддерживал компетенцию своих диспетчеров. У них налажено тесное взаимодействие с Евроконтролем, что позволит быстро вернуться к операционной деятельности.

Теперь о состоянии инфраструктуры и наличии специалистов на нашем предприятии. С одной стороны, аэропорт "Киев" принимает меры по сохранению и защите инфраструктуры, чтобы в будущем как можно быстрее возобновить работу. А с другой – мы сохранили свой ключевой персонал, который сразу, когда позволит время, приступит к выполнению своих обязанностей. У нас есть и техника, и люди, чтобы аэропорт заработал.

Какая, по-вашему, будет ситуация с квалифицированными кадрами в отрасли на момент открытия неба над Украиной? Не станет ли это "критической точкой" на пути ее обновления?

Действительно, часть специалистов покинула Украину и работает за границей. Но это можно расценивать не только как дефицит кадров, но как определенную перспективу. Если будут благоприятные условия развития авиаотрасли в Украине, эти люди смогут вернуться. И вернутся они с новыми знаниями, навыками и передовым европейским опытом.

Видите ли вы заинтересованность аэропортовой отраслью Украины во время войны со стороны иностранных государств и иностранных инвесторов?

Несмотря на военное положение в Украине, заинтересованность аэропортовой отраслью страны достаточно высока. С этим мнением, думаю, согласятся все участники авиационного рынка страны. Если говорить об Аэропорте "Киев", то мы часто проводим встречи, регулярно бываем на разных официальных мероприятиях в Украине и за рубежом. Пытаемся привлечь потенциальных инвесторов для реализации планов развития аэродромного комплекса и развития предприятия в будущем. Но пока не откроют воздушное пространство над Украиной, говорить о конкретных шагах, к сожалению, рано. Кстати, Европейская Ассоциация Аэропортов (ACI Europe) разрабатывает меры по поддержке аэропортов во время военного положения.

Именно аэропорты будут опорой для быстрого развития экономики страны в период восстановления после военного положения, потому что дают возможность удобного сообщения с миром. Самолетом инвесторы смогут быстро прибыть в Украину, чтобы взять тот или иной объект под свою опеку для восстановления.

Какие формы партнерства и механизмы привлечения инвестиций в отрасль, по вашему мнению, будут наиболее эффективны по окончании войны?

Самой эффективной формой сотрудничества, на мой взгляд, будет государственно-частное партнерство, которое обеспечит мощный толчок к поиску и привлечению инвестиций в восстановление экономики страны и авиационной отрасли в частности. Потому что сама отрасль нуждается в больших капиталовложениях, и благодаря правильным подходам государственно-частного партнерства можно будет очень быстро отстроить, восстановить и запустить аэропорты.

Одна из таких моделей государственно-частного партнерства, которая практикуется по всему миру и которую мы долго изучали в контексте реконструкции нашего аэропорта, – концессия. Это когда аэропорт передается инвестору по концессионному договору и по определенным концессионным выплатам. В перспективе – с гарантией окупаемости вложений инвестора и т.д. И тогда инвесторы, имея четкие, законом гарантированные правила игры, будут максимально заинтересованы вкладывать деньги в развитие авиационной отрасли. И при этом действительно оказывать поддержку высокого европейского уровня.

Можете ли вы привести успешный пример такого партнерства?

Эта модель активно используется за границей. Приведу яркий пример турецкого Dalaman Airport, который всего за 4-5 лет и спроектировали, и построили, и вывели на окупаемость и получение прибыли. И все работает очень классно.

Что государству нужно сделать для того, чтобы отрасль нормально работала?

Стратегия государства должна учитывать, что аэропортовая инфраструктура нуждается в больших капиталовложениях и постоянном обновлении технологий, и ее необходимо все время поддерживать в состоянии готовности. Скажем, нельзя развивать аэропорт и при этом давать нулевые тарифы для авиакомпаний, потому что не от куда будет брать инвестиции для дальнейшего развития этого аэропорта. Соответственно, политика государства должна основываться на защите инфраструктуры аэропортов, а не только на поддержке авиакомпаний.

Независимо от формы собственности аэропорты должны быть в равных условиях. Если будет здоровая конкуренция в аэропортах, пассажиры только выиграют, получая лучший сервис, обслуживание и цены на билеты.

Наличие пассажиров является важным фактором восстановления перевозок. Когда мы говорим о пассажирах, речь идет о цене билета и сборах, которые в эту цену заложены. Сбор, который аэропорт получает с авиакомпаний и пассажиров, – это не произвольно установленные тарифы, это сфера государственного регулирования. Поэтому государство должно разработать механизм поддержки аэропортов, чтобы все были в равных условиях.

Аэропорт "Киев" является одним из самых старых в стране. В этом году ему исполняется 100 лет. С какими планами вы встречаете юбилей аэропорта?

Несмотря на то, что продолжается военное положение, наши планы развития аэропорта остаются неизменными. Еще в 2021 году была разработана концепция развития Международного Аэропорта "Киев" до 2035 года. Эта концепция – двухэтапная.

Первый этап предусматривает реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта: взлетно-посадочной полосы, перронов, светосигнального и аэронавигационного оборудования.

2024 год аэропорт должен был встретить обновленным, более современным и всепогодным. Это должен быть подарок, достойный столетия нашего аэропорта. Но планам помешали военные действия.

Что касается второго этапа, он касается построения терминальных комплексов, бизнес-центра, гостиницы, многоуровневого паркинга, обустройства дополнительных удобств для того, чтобы аэропорт смог обслуживать на высоком уровне более 7 миллионов пассажиров в год. Военные действия действительно помешали нашим планам, однако не изменили их.

По вашим оценкам, сколько времени нужно для проведения такой реконструкции?

Мы продолжаем работать над проектом реконструкции аэродрома. По предварительным расчетам, когда будет финансирование и позволит ситуация в стране, нам понадобится около года, чтобы реализовать задуманное.

Существуют два пути – с остановкой работы предприятия на полный срок реконструкции или только на срок реконструкции взлетно-посадочной полосы.

А если говорить о второй очереди развития аэропорта, то для этого не нужно будет останавливать его работу. Предприятие сможет работать вне зависимости от строительных процессов.

Я искренне верю, что, несмотря на военные действия, все наши проекты мы обязательно воплотим в жизнь. И Международным Аэропортом "Киев" будут гордиться не только киевляне и гости столицы, но и вся Украина. И после Победы аэропорт будет процветать, как и наше независимое государство.

У нас есть четкие планы и решительность их реализовать. Как только откроют небо над Украиной, аэропорт "Киев" скоро станет "на крыло".