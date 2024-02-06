Украинские железные пташки: что произошло с пассажирскими авиаперевозчиками во время войны

Треть украинских авиакомпаний за период с 2004 по 2023 годы либо прекратила свою деятельность, либо обанкротилась, либо находится в состоянии прекращения.

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Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.

Целью аналитиков, проводивших исследование, было определить, кто на авиарынке в лидерах, сколько удалось заработать за последние три года, а кого не обошли санкции.

По данным YC.Market, пассажирскими авиаперевозками в Украине занимаются 362 юрлица - 307 компаний и 55 ФЛП. Среди почти полсотни фирм, подавших финансовую отчетность за 2022 год, меньше всего заработало ООО "МАЛАГА ЭЙР" - 1,5 тыс. грн. Наибольшую выручку указала "Авиакомпания Скайап" - почти 3 млрд грн.

Крупнейшие авиакомпании: выручка и прогнозы

"Авиакомпания Скайап" попала в перечень крупнейших авиакомпаний по размеру выручки 2022 года - с показателем в 2 756,8 млн грн. В 3-м квартале 2023-го выручка составила 3 233,8 млн грн. Выручка за 3 квартал 2023-го превзошла выручку за 12 месяцев 2022 года, что свидетельствует о вероятном изменении бизнес-модели и переориентации с украинского на зарубежные рынки.

Добавим, что "Авиакомпания Скайап" основана в 2017 году. В настоящее время она входит в финансово-промышленную группу "Группа семьи Альба". Ключевыми лицами этой группы являются Александр и Юрий Альба – совладельцы Join UP! и SkyUp. Среди основателей/участников значатся ООО "ACS-Украина" и британская компания Глобал Тревел Холдинг ЛТД.

На втором месте находится ЧАО "Авиакомпания "Украинские вертолеты", которая заработала 2 709,9 млн грн в 2022 году и 2 884,9 млн грн за 9 месяцев 2023 года. Компания существует на рынке 21 год. Согласно индексу FinScore в системе YouControl, обладает достаточным уровнем финансовой устойчивости.

Экспресс-анализ YouControl показывает, что компания является фигурантом журналистского расследования. В материале "Бигус.инфо" "Аваков отказывается отобрать вертолеты МВД у бизнесменов, чтобы передать их Нацгвардии" за 08.11.2015 г. говорилось, что Министерство внутренних дел не собиралось возвращать вертолеты МВД, находящиеся в аренде ЧАО "Украинские вертолеты". Сообщалось, что прокуратура даже инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией "Украинские вертолеты".

В статье "Судебного репортера" "Не вернул вертолеты армии: в Кропивницком предпринимателя с подозрением в препятствовании деятельности ВСУ отпустили в зале суда" за 25.06.2022 г., также упоминается о возвращении в Украину воздушных судов. "Украинские вертолеты" должны были это сделать в течение двух недель после начала введения в Украине военного положения в феврале 2022 года. Журналисты указали, что подлежат возврату восемь вертолетов, а их стоимость оценивается в 360 миллионов гривен.

В тройку крупнейших пассажирских авиаперевозчиков также попала "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" . Частное акционерное общество имеет отношение к группе "Приват", ключевыми лицами которой являются украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов и кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед".

"Международные авиалинии" основали в 1992 году. Выручка в 2022 году составила 1 755,9 млн грн, за 3 квартала 2023 года - 5,3 млн грн. Падение в доходах "МАУ" состоялось на 99%. Индекс FinScore показывает неудовлетворительный уровень финансовой устойчивости компании и высокую вероятность неблагоприятных финансовых последствий. С конца 2023 года возбуждено дело о банкротстве.

Примечательно, что 7 лет назад "МАУ" возглавляли лидерство топ-компаний по пассажиропотоку и были первыми по уровню доходов. К примеру, в 2018 году выручка этой авиакомпании составляла 27 млрд грн.

"Авиационная компания "Роза ветров", попавшая в список крупнейших авиакомпаний по выручке, имеет отношение к группе "Приват". Компания на рынке 20 лет. Основателями являются ООО "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited. Выручка в 2022 году составила 772,1 млн грн, а за 3 квартала 2023-го - 719,5 млн грн.

"Авиакомпания "Скайлайн Экспресс", попавшая в десятку крупнейших, на рынке 15 лет. В 2022-м ее выручка составила полмиллиарда грн, а в 3 квартале 2023 года - 368,9 млн грн. У компании вероятна историческая связь с страной-агрессором в прошлом. Ранее конечным бенефициарным владельцем (контролером) и/или участником контрагента был гражданин РФ и/или лицо зарегистрированное на территории РФ. Речь идет о ООО "ЮТЕЙР-ЛИЗИНГ", страной резидентства которого является РФ.

В десятку крупнейших авиакомпаний попало и частное акционерное общество "Авиакомпания Константа", которое в 2022 году имело доход в размере 233,7 млн грн, за 3 квартала 2023 года - 150,1 млн грн. Тогда как у ООО "Н3ОПЕРЕЙШИНС" в 2022 году выручка составила 263,5 млн грн, а за 9 месяцев 2023 года - 483,5 млн грн. Вышеупомянутые компании входят в ФПГ "Константа" и имеют общего подписанта. Уполномоченное лицо с идентичным именем, фамилией и отчеством: Александр Дмитриевич Нефедов, указанный в обеих компаниях. А также у них есть общий бенефициар, которым выступает Роман Викторович Милешко.

Авиаперевозчики и "санкционные штормы"

ООО "Эйркрафт Групп" входит в группу "Смарт-холдинг", ключевым лицом которой является Вадим Новинский. Новинский - бенефициар этой компании и с декабря 2022 года внесен в санкционный список СНБО.

В финансово-промышленную группу "Групп ДФ" входило ООО "ДФ Авиэйшн" Дмитрия Фирташа, который является бенефициаром организации и против которого применены украинские ограничительные меры с 24.06.2021 по 23.06.2024 года. Компания приостановила свою деятельность в июле 2019 года.

Авиакомпании "Хорс" и "Камус Эйр" попали под санкции СНБО в октябре 2021 года. Украинские ограничительные меры действуют до 29.10.2024. Указанные юрлица также добавлены в санкционный список США (OFAC SDN List) за оказание помощи иранским и иракским авиакомпаниям через предоставление самолетов и услуг (иранской авиакомпании Caspian Air и иракской авиакомпании Al-Naser Airlines).

Авиакомпания "Хорс" на рынке 25 лет. Помимо пассажирских авиаперевозок, компания занимается вспомогательной деятельностью в растениеводстве, предоставлением в аренду воздушных транспортных средств, профессионально-техническим образованием. А также указала такие дополнительные виды экономической деятельности как: "Функционирование спортивных сооружений", " Вспомогательное обслуживание авиационного транспорта", "Рекламные агентства" и "Ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов".

А вот ООО "Камус Эйр", работающее в течение 26 лет, зарегистрировано в Мариуполе Донецкой области. Экспресс-анализ от YouControl информирует, что существует вероятность того, что Роман Валерьевич Антонюк, уполномоченный лицом контрагента, — скрывается/скрывался от правоохранительных органов.

Еще два авиаперевозчика ранее находились под санкциями. Это "Украинско-средиземноморские авиалинии" ("УС АВИА") и Авиакомпания "Буковина" . За предоставление в лизинг и продажу самолетов иранским авиакомпаниям Mahan Air и Iran Air они были внесены в американский санкционный список, о чем сообщало министерство финансов США. Обе авиакомпании связаны между собой не только санкциями, но и семьей Мерхеж. Бенефициаром "УС АВИА" является бывший ливанский бизнесмен Родриг Элиас Мерхеж. А владельцем авиакомпании "Буковина" является Марун Элиас Мерхеж - отец Родрига. На сегодня относительно авиакомпании "Буковина" есть сведения о банкротстве.

Фото: ua.depositphotos.com