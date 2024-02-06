Українські залізні пташки: що сталося з пасажирськими авіаперевізниками під час війни

Третина українських авіакомпаній за період з 2004 по 2023 роки або припинила свою діяльність, або збанкрутувала, або знаходиться в стані припинення.

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Про це свідчать дані дослідження YouControl.

Метою аналітиків, які проводили дослідження, було визначити хто на авіаринку в лідерах, скільки вдалося заробити за останні три роки, а кого не оминули санкції.

За даними YC.Market, пасажирськими авіаперевезеннями в Україні займаються 362 юрособи - 307 компаній та 55 ФОПів. Серед майже пів сотні фірм, які подали фінансову звітність за 2022 рік, найменше заробило ТОВ "МАЛАГА ЕЙР" — 1,5 тис. грн. Найбільшу виручку вказала "Авіакомпанія Скайап" — майже 3 млрд грн.

Найбільші авіакомпанії: виручка та прогнози

"Авіакомпанія Скайап" потрапила до найбільших авіакомпаній за розміром виручки 2022 року - із показником у 2 756,8 млн грн. У 3-му кварталі 2023-го виручка склала 3 233,8 млн грн. Виручка за 3 квартали 2023-го перевершила виручку за 12 місяців 2022 року, що свідчить про ймовірну зміну бізнес-моделі та переорієнтування з українського на закордонні ринки.

Додамо, що "Авіакомпанія Скайап" заснована у 2017-му році. Нині вона входить до фінансово-промислової групи "Група родини Альба". Ключовими особами цієї групи є Олександр та Юрій Альба — співвласники Join UP! та SkyUp. А серед засновників/учасників значаться ТОВ "ACS-Україна" та британська компанія Глобал Тревел Холдінг ЛТД.

На другому місці знаходиться ПрАТ "Авіакомпанія "Українські вертольоти", яка заробила 2 709,9 млн грн у 2022-му та 2 884,9 млн грн за 9 місяців 2023 року. Компанія існує на ринку 21 рік. Згідно з індексом FinScore в системі YouControl, має достатній рівень фінансової стійкості.

Експрес-аналіз від YouControl показує, що компанія є фігурантом журналістського розслідування. У матеріалі "Бігус.інфо" "Аваков відмовляється відібрати вертольоти МВС у бізнесменів, щоб передати їх Нацгвардії" за 08.11.2015 р. йшлося про те, що Міністерство внутрішніх справ не збиралося повертати гвинтокрили МВС, що перебувають в оренді ПрАТ "Українські вертольоти". Повідомлялося, що прокуратура навіть ініціювала судовий процес повернення вертольотів, орендованих компанією "Українські вертольоти".

У статті "Судового репортера" "Не повернув вертольоти армії: у Кропивницькому підприємця з підозрою у перешкоджанні діяльності ЗСУ відпустили в залі суду" за 25.06.2022 р., також згадується про повернення до України повітряних суден. "Українські вертольоти" мали це зробити протягом двох тижнів від початку введення в Україні воєнного стану в лютому 2022 року. Журналісти вказали, що підлягають поверненню вісім вертольотів, а їх вартість оцінюється у 360 мільйонів гривень.

До трійки найбільших пасажирських авіаперевізників також потрапила "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Приватне акціонерне товариство має відношення до групи "Приват", ключовими особами якої є українські мільярдери Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Власниками "МАУ" є українська компанія "Кепітел Інвестмент Проджект" та кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед".

"Міжнародні авіалінії" заснували у 1992 році. Виручка у 2022 році становила 1 755,9 млн грн, за 3 квартали 2023 року — 5,3 млн грн. Падіння в доходах "МАУ" відбулося на 99%. Індекс FinScore показує незадовільний рівень фінансової стійкості компанії та високу ймовірність несприятливих фінансових наслідків. З кінця 2023 року порушено справу про банкрутство.

Примітно, що 7 років тому "МАУ" очолювали лідерство топ компаній за пасажиропотоком та були першими за рівнем доходів. Наприклад, у 2018 році виручка цієї авіакомпанії складала 27 млрд грн.

"Авіаційна компанія "Роза вітрів", що потрапила до списку найбільших авіакомпаній за виручкою, має відношення до групи "Приват". Компанія на ринку 20 років. Засновниками є ТОВ "Райдел" та кіпрська Bregenzer Limited. Виручка у 2022 році склала 772,1 млн грн, а за 3 квартали 2023-го — 719,5 млн грн.

"Авіакомпанія "Скайлайн Експрес", що потрапила до десятки найбільших, на ринку 15 років. У 2022-му її виручка склала пів мільярда грн, а у 3 кварталі 2023 року — 368,9 млн грн. У компанії ймовірний історичний зв’язок із країною-агресором в минулому. Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин РФ та/або особа зареєстрована на території РФ. Йдеться про ТОВ "ЮТЕЙР-ЛIЗИНГ", країною резидентства якого є РФ.

До десятки найбільших авіакомпаній потрапило і приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа", що у 2022 році мало дохід у розмірі 233,7 млн грн, за 3 квартали 2023 року — 150,1 млн грн. Тоді як у ТОВ "Н3ОПЕРЕЙШІНС" у 2022 році виручка склала 263,5 млн грн, а за 9 місяців 2023 року — 483,5 млн грн. Вищезгадані компанії входять до ФПГ "Константа" та мають спільного підписанта. Уповноважена особа з ідентичним ім’ям, прізвищем та по батькові: Олександр Дмитрович Нефьодов, вказаний в обох компаніях. А також вони мають спільного бенефіціара, яким виступає Роман Вікторович Мілешко.

Авіаперевізники та "санкційні шторми"

ТОВ "Ейркрафт Груп" входить у групу "Смарт-холдинг", ключовою особою якої є Вадим Новинський. Пан Новинський є бенефіціаром цієї компанії та з грудня 2022 року внесений до санкційного списку РНБО.

До фінансово-промислової групи "Груп ДФ" входило ТОВ "ДФ Авіейшн" Дмитра Фірташа, який є бенефіціаром організації та проти якого застосовано українські обмежувальні заходи з 24.06.2021 до 23.06.2024 року. Компанія припинила свою діяльність у липні 2019 року.

Авіакомпанії "Хорс" та "Камус Ейр" потрапили під санкції РНБО в жовтні 2021-го. Українські обмежувальні заходи діють до 29.10.2024 року. Згадані юрособи також додані до санкційного списку США (OFAC SDN List) за надання допомоги іранським та іракським авіакомпаніям через надання літаків та послуг (іранській авіакомпанії Caspian Air та іракській авіакомпаніям Al-Naser Airlines).

Авіакомпанія "Хорс" на ринку 25 років. Крім пасажирських авіаперевезень, компанія займається допоміжною діяльністю у рослинництві, наданням в оренду повітряних транспортних засобів, професійно-технічною освітою. А також вказала такі додаткові види економічної діяльності як: "Функціювання спортивних споруд", "Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту", "Рекламні агентства" та "Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів".

А от ТОВ "Камус Ейр", яке працює протягом 26 років, зареєстровано в Маріуполі Донецької області. Експрес-аналіз від YouControl інформує, що існує вірогідність того, що Роман Валерійович Антонюк, який є уповноваженою особою контрагента, — переховується/ переховувався від правоохоронних органів.

Ще два авіаперевізники раніше знаходилися під санкціями. Це "Українсько-середземноморські авіалінії" ("УС АВІА") та "Авіакомпанія "Буковина". За надання у лізинг та продаж літаків іранським авіакомпаніям Mahan Air та Iran Air вони були внесені до американського санкційного списку, про що повідомляло міністерство фінансів США. Обидві авіакомпанії пов’язані між собою не тільки санкціями, а й сім’єю Мерхеж. Бенефіціаром "УС АВІА" є колишній ліванський бізнесмен Родріг Еліас Мерхеж. А власником “Авіакомпанії "Буковина" є Марун Еліас Мерхеж — батько Родріга. Нині щодо "Авіакомпанії "Буковина" є відомості про банкрутство.

Фото: ua.depositphotos.com