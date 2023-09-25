Авіакомпанія SkyUp отримала дозволи на роботу в США: чим займеться

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США - сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, ідеться у її повідомленні.

Для польотів у повітряному просторі США дозволи надано чотирьом літакам Boeing 737-800 у флоті авіакомпанії, які перевізник подавав у заявці: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

В рамках сертифікації отримано DOT approval (дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США), TSA approval (схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях з/до території США) та FAA approval (специфікація оперування Part129).

"Важливу ціль для міжнародного розвитку бренду досягнуто. Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах", — прокоментував генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Як зазначають у компанії, на новому ринку вона планує розвивати напрямки ACMI-послуг (так званий мокрий лізинг, тобто довгострокова оренда повітряного судна з екіпажем, технічним обслуговуванням та страхуванням) та чартерних рейсів.

Нагадаємо, що SkyUp з цього року також присутня на ринку Євросоюзу: її мальтійська "дочка" у травні розпочала виконання рейсів. Замовником перельотів стала нова естонська авіакомпанія Marabu, що спеціалізується на туристичних маршрутах переважно з міст Німеччини.

До цього, в квітні, SkyUp домовилася з державним авіаційним підприємством "Україна", що спеціалізується на перевезеннях чиновників, про виконання рейсів в її інтересах. Першим пасажиром високого рангу став тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль.