Український лоукостер SkyUp літатиме на курорти Єгипту

Українська авіакомпанія SkyUp планує відкрити бази на курортах в Єгипті з метою забезпечення перевезення туристів протягом зимового сезону польотів. Ця ініціатива буде запроваджена з кінця жовтня 2023 року і триватиме до кінця березня 2024 року.

Про це повідомляє на Avianews.

Представник компанії повідомив про намір авіакомпанії працювати в Єгипті за допомогою ACMI контрактів, відомих як мокрий лізинг. Згідно з цією угодою, SkyUp забезпечує українські літаки та екіпажі замовнику, а також здійснює страхування та технічне обслуговування.

Замовник, у свою чергу, сплачує фіксовану плату і самостійно здійснює продаж квитків.

SkyUp поки не розкриває, які саме компанії орендуватимуть їх літаки для перевезення туристів з Єгипту. Проте представник лоукостера підтвердив, що SkyUp є відкритою до співробітництва за допомогою ACMI контрактів як у Єгипті, так і в інших регіонах світу.

"Попередньо, розглядаємо розміщення в Шарм-ель-Шейху двох літаків авіакомпанії, у Хургаді — від двох до трьох літаків", — йдеться у компанії.

Нагадаємо, мальтійська авіакомпанія SkyUp MT, що стала європейським підрозділом українського лоукостера SkyUp, 9 травня розпочала комерційні польоти. При цьому в мальтійському підрозділі SkyUp працюють саме українські екіпажі, які пройшли навчання та отримали європейські сертифікати.

Замовником перельотів стала нова естонська авіакомпанія Marabu, що спеціалізується на туристичних маршрутах переважно з міст Німеччини до морських курортів півдня Іспанії та Португалії, Італії, Греції.

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