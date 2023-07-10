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Український лоукостер SkyUp літатиме на курорти Єгипту
Українська авіакомпанія SkyUp планує відкрити бази на курортах в Єгипті з метою забезпечення перевезення туристів протягом зимового сезону польотів. Ця ініціатива буде запроваджена з кінця жовтня 2023 року і триватиме до кінця березня 2024 року.
Про це повідомляє на Avianews.
Представник компанії повідомив про намір авіакомпанії працювати в Єгипті за допомогою ACMI контрактів, відомих як мокрий лізинг. Згідно з цією угодою, SkyUp забезпечує українські літаки та екіпажі замовнику, а також здійснює страхування та технічне обслуговування.
Замовник, у свою чергу, сплачує фіксовану плату і самостійно здійснює продаж квитків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
SkyUp поки не розкриває, які саме компанії орендуватимуть їх літаки для перевезення туристів з Єгипту. Проте представник лоукостера підтвердив, що SkyUp є відкритою до співробітництва за допомогою ACMI контрактів як у Єгипті, так і в інших регіонах світу.
"Попередньо, розглядаємо розміщення в Шарм-ель-Шейху двох літаків авіакомпанії, у Хургаді — від двох до трьох літаків", — йдеться у компанії.
Нагадаємо, мальтійська авіакомпанія SkyUp MT, що стала європейським підрозділом українського лоукостера SkyUp, 9 травня розпочала комерційні польоти. При цьому в мальтійському підрозділі SkyUp працюють саме українські екіпажі, які пройшли навчання та отримали європейські сертифікати.
Замовником перельотів стала нова естонська авіакомпанія Marabu, що спеціалізується на туристичних маршрутах переважно з міст Німеччини до морських курортів півдня Іспанії та Португалії, Італії, Греції.
Джерело фото: ua.depositphotos.com