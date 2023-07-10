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Украинский лоукостер SkyUp будет летать на курорты Египта
Украинская авиакомпания SkyUp планирует открыть базы на курортах в Египте с целью обеспечения перевозки туристов в течение зимнего сезона полетов. Эта инициатива будет введена с конца октября 2023 года и продлится до конца марта 2024 года.
Об этом сообщает Avianews.
Представитель компании сообщил о намерении авиакомпании работать в Египте посредством ACMI контрактов, известных как мокрый лизинг. Согласно этому соглашению SkyUp обеспечивает украинские самолеты и экипажи заказчику, а также осуществляет страхование и техническое обслуживание.
Заказчик, в свою очередь, платит фиксированную плату и самостоятельно осуществляет продажу билетов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
SkyUp пока не раскрывает, какие компании будут арендовать их самолеты для перевозки туристов из Египта. Однако представитель лоукостера подтвердил, что SkyUp открыт для сотрудничества с помощью ACMI контрактов как в Египте, так и в других регионах мира.
"Предварительно рассматриваем размещение в Шарм-эль-Шейхе двух самолетов авиакомпании, в Хургаде - от двух до трех самолетов", - говорится в компании.
Напомним, мальтийская авиакомпания SkyUp MT, ставшая европейским подразделением украинского лоукостера SkyUp, 9 мая приступила к коммерческим полетам. При этом в мальтийском подразделении SkyUp работают именно украинские экипажи, прошедшие обучение и получившие европейские сертификаты.
Заказчиком перелетов стала новая эстонская авиакомпания Marabu, специализирующаяся на туристических маршрутах преимущественно из городов Германии в морские курорты юга Испании и Португалии, Италии, Греции.
Источник фото: ua.depositphotos.com