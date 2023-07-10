Украинский лоукостер SkyUp будет летать на курорты Египта

Украинская авиакомпания SkyUp планирует открыть базы на курортах в Египте с целью обеспечения перевозки туристов в течение зимнего сезона полетов. Эта инициатива будет введена с конца октября 2023 года и продлится до конца марта 2024 года.

Об этом сообщает Avianews.

Представитель компании сообщил о намерении авиакомпании работать в Египте посредством ACMI контрактов, известных как мокрый лизинг. Согласно этому соглашению SkyUp обеспечивает украинские самолеты и экипажи заказчику, а также осуществляет страхование и техническое обслуживание.

Заказчик, в свою очередь, платит фиксированную плату и самостоятельно осуществляет продажу билетов.

SkyUp пока не раскрывает, какие компании будут арендовать их самолеты для перевозки туристов из Египта. Однако представитель лоукостера подтвердил, что SkyUp открыт для сотрудничества с помощью ACMI контрактов как в Египте, так и в других регионах мира.

"Предварительно рассматриваем размещение в Шарм-эль-Шейхе двух самолетов авиакомпании, в Хургаде - от двух до трех самолетов", - говорится в компании.

Напомним, мальтийская авиакомпания SkyUp MT, ставшая европейским подразделением украинского лоукостера SkyUp, 9 мая приступила к коммерческим полетам. При этом в мальтийском подразделении SkyUp работают именно украинские экипажи, прошедшие обучение и получившие европейские сертификаты.

Заказчиком перелетов стала новая эстонская авиакомпания Marabu, специализирующаяся на туристических маршрутах преимущественно из городов Германии в морские курорты юга Испании и Португалии, Италии, Греции.

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