Авиакомпания SkyUp получила разрешение на работу в США: чем займется

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на оперирование на территории США - сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, говорится в ее сообщении.

Для полетов в воздушном пространстве США разрешения предоставлены четырем самолетам Boeing 737-800 во флоте авиакомпании, которые перевозчик подавал в заявке: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

В рамках сертификации получен DOT approval (разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США), TSA approval (одобрение соответствия требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках из/на территорию США) и FAA approval (спецификация оперирования Part129).

"Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", - прокомментировал генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Как отмечают в компании, на новом рынке она планирует развивать направления ACMI-услуг (так называемый мокрый лизинг, то есть долгосрочная аренда воздушного судна с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием) и чартерных рейсов.

Напомним, что SkyUp с этого года также присутствует на рынке Евросоюза: ее мальтийская "дочка" в мае приступила к выполнению рейсов. Заказчиком перелетов стала новая эстонская авиакомпания Marabu, специализирующаяся на туристических маршрутах преимущественно из городов Германии.

До этого, в апреле, SkyUp договорилась с государственным авиационным предприятием "Украина", специализирующимся на перевозках чиновников, о выполнении рейсов в ее интересах. Первым пассажиром высокого ранга стал тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.