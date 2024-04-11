SkyUp договорилась о выполнении в течение года рейсов для Wizz Air

Украинская авиакомпания SkyUp подписала договор с одним из крупнейших лоукостеров Европы – венгерским авиаперевозчиком Wizz Air. Контракт по мокрому лизингу заключен на период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Договор предусматривает привлечение трех самолетов SkyUp на условиях АСМІ (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). Это тип аренды самолетов, при котором авиакомпания предоставляет заказчику воздушное судно вместе с экипажем и техническим обслуживанием, за что получает фиксированную плату. В то же время коммерческие риски за продажу билетов ложатся на заказчика рейсов.

“Развитие перевозок на условиях ACMI-контрактов является центральной составляющей нашей стратегии развития. Подписание контракта с Wizz Air – важный этап для нас, ведь у нас уже есть положительный опыт сотрудничества с этим авиаперевозчиком. Это еще раз подтверждает, что SkyUp является надежным партнером для европейских лидеров авиаперевозок и способна обеспечивать высокий уровень безопасности и качества услуг”, - отметил гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Два из самолетов, предоставленных по мокрому лизингу, будут базироваться в Румынии, в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды (OTP). Еще одно воздушное судно разместится в Польше, в Варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена (WAW).

В свою очередь руководитель центра управления операциями Wizz Air Мауро Пенеда отметил высокое качество услуг, предоставляемых украинской авиакомпанией.

"Мы рады объявить о нашем партнерстве со SkyUp. Их стремление к совершенству в работе и приверженность высоким стандартам безопасности и профессионализма идеально сочетаются с нашими ценностями, что уже было доказано в ходе нашей предыдущей совместной работы. Этим летом мы стремимся достичь новых высот и благодаря сотрудничеству со SkyUp обеспечить нашим пассажирам исключительный уровень услуг”, – подчеркнул Пенеда.

Деятельность SkyUp после полномасштабного вторжения РФ

После того, как РФ полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, SkyUp начала развитие нового направления деятельности – выполнение рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов. Лоукостер уже сотрудничал с Tunisair, FlyOne, HiSky, HiSky Europe, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.

Кроме того, SkyUp обустроилась на рынке ЕС и получила разрешения на полеты в США , Канаде и Азии. С прошлого года компания также присутствует на рынке Евросоюза: ее мальтийская "дочка" в мае приступила к выполнению рейсов.

Переориентация на зарубежные рынки позволила SkyUp получить наибольшую выручку из всех украинских предприятий отрасли как по результатам 2022 года – 2,76 миллиарда гривен, так и за три квартала 2023-го – 3,23 миллиарда.

Летом 2023 года профильное издание ch-aviation включило SkyUp Airlines в список топ-20 крупнейших поставщиков услуг ACMI в европейском небе. 18 марта авиаперевозчик успешно прошел аудит и получил регистрацию в программе Аудита операционной безопасности IATA (IOSA).

Фото: ua.depositphotos.com