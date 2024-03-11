Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок: что известно

Украина официально начинает переговоры с регуляторами США и ЕС по возобновлению пассажирских авиаперевозок, но перспектива и сроки возобновления авиасообщения пока неизвестны.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью РБК-Украина.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского – так это работает. Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы", - отметил Кубраков.

По его словам, пока рано говорить о точных сроках, но Украина будет представлять свое видение регуляторам и вступать с ними в официальные переговоры. Также Украина изучает опыт Израиля, где, несмотря на военные действия, осуществляются авиаперелеты.

"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени консультируемся с администрацией гражданской авиации Израиля", – отметил министр.

Кубраков подчеркнул, что на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине. Однако Украине важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов.

Как сообщил министр, уже есть европейские авиакомпании, которые интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка, но отказался их называть. Он добавил, что переговоры также продолжаются с тремя украинскими компаниями.

"Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", – отметил Кубраков.

Относительно создания собственного национального авиационного оператора украинский министр подчеркнул, что во время войны это точно не приоритет, но впоследствии к этому вопросу нужно будет вернуться.

Авиасообщения в Украине могут открыть в 2024 году

Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова, которое было прервано с началом великой войны в феврале 2022 года, поскольку наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения - это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

Отметим, возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в 2024 году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки , но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить:



защита аэропортов, где будет решено начать авиаперевозки;

подготовка инфраструктуры;

механизм страхования;

компания, которая возьмется совершать перелеты.

Напомним, из Одессы в аэропорт Кишинева осуществили тестовый запуск аэротрансфера. Его целью является ускорение проезда украинцев, направляющихся в международный аэропорт Кишинев. Билет стоит 800 грн.

Также это должно разгрузить пункты пропуска через границу, уменьшить сосредоточение большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения.

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