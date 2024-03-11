Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень: що відомо

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень, але перспектива та терміни відновлення авіасполучення поки невідомі.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю РБК-Україна.

"Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського – так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми", - зауважив Кубраков.

За його словами, наразі зарано говорити про точні терміни, але Україна представлятиме своє бачення регуляторам і вступатиме з ними в офіційні перемовини. Також Україна вивчає досвід Ізраїлю, де попри військові дії здійснюються авіаперельоти.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу консультуємося з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - зауважив міністр.

Кубраков підкреслив, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Проте Україні важливо почути перший офіційний зворотний зв'язок від регуляторів.

Як повідомив міністр, вже є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Він додав, що перемовини також тривають з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - зазначив Кубраков.

Щодо створення власного національного авіаційного оператора український міністр наголосив, що під час війни це точно не є пріоритетом, але згодом до цього питання потрібно буде повернутися.

Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році

Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, яке було перерване з початком великої війни в лютому 2022 року, оскільки наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, - це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

Зауважимо, відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що в 2024 році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити:



захист аеропортів, де буде вирішено розпочати авіаперевезення;

підготовка інфраструктури;

механізм страхування;

компанія, яка візьметься робити перельоти.

Нагадаємо, з Одеси до аеропорту Кишинева здійснили тестовий запуск аеротрансферу. Його метою є пришвидшення проїзду українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. Квиток коштує 800 грн.

Також це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину.

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