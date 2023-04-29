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Український малий і середній бізнес отримає від США 25 млн дол
До Києва прибула делегація з питань економічної допомоги Україні, яка підпише документ щодо інвестицій в український бізнес. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в Twitter.
Учасники делегації, до якої входять генеральний директор Міжнародної фінансової корпорації розвитку Скотт Натан і представники USAID, підпишуть договір з Володимиром Зеленським. За умовами документу, Україна отримає 25 млн дол інвестицій для малого і середнього бізнесу.
“Тепло привітали в Києві генерального директора Міжнародної фінансової корпорації розвитку США Скотта Натана, помічника адміністратора USAID Europe/Eurasia Ерін МакКі та координатора допомоги Державного департаменту у Європі Марію Лонгі для підписання з Президентом Володимиром Зеленським договору про $25 млн інвестицій Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (DFC) у Horizon Capital для допомоги малому та середньому бізнесу, що швидко розвивається”, - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.
Нагадаю, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виплату пенсій та соціальної допомоги.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від США близько 16,7 млрд доларів у формі грантів.
Також Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business.
Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній. Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).