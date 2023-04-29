Український малий і середній бізнес отримає від США 25 млн дол

До Києва прибула делегація з питань економічної допомоги Україні, яка підпише документ щодо інвестицій в український бізнес. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в Twitter.

Учасники делегації, до якої входять генеральний директор Міжнародної фінансової корпорації розвитку Скотт Натан і представники USAID, підпишуть договір з Володимиром Зеленським. За умовами документу, Україна отримає 25 млн дол інвестицій для малого і середнього бізнесу.

“Тепло привітали в Києві генерального директора Міжнародної фінансової корпорації розвитку США Скотта Натана, помічника адміністратора USAID Europe/Eurasia Ерін МакКі та координатора допомоги Державного департаменту у Європі Марію Лонгі для підписання з Президентом Володимиром Зеленським договору про $25 млн інвестицій Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (DFC) у Horizon Capital для допомоги малому та середньому бізнесу, що швидко розвивається”, - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

A warm welcome back to Kyiv to @DFCgov CEO Scott Nathan, @USAIDEurope Asst Administrator Erin McKee, and @StateDept Assistance Coordinator for Europe Maria Longi for the signing with @Zelenskyyua of a $25 million DFC investment with Horizon Capital to support fast-growing small… pic.twitter.com/DCFZh7Lql8 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 29, 2023

Нагадаю, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виплату пенсій та соціальної допомоги.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від США близько 16,7 млрд доларів у формі грантів.

Також Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business.

Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній. Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).