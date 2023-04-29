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Категорія
Бізнес
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Український малий і середній бізнес отримає від США 25 млн дол

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Малий і середній бізнес в Україні отримає 25 млн дол від США. Фото: Noah Buscher /Unsplash

До Києва прибула делегація з питань економічної допомоги Україні, яка підпише документ щодо інвестицій в український бізнес. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в Twitter

Учасники делегації, до якої входять генеральний директор Міжнародної фінансової корпорації розвитку Скотт Натан і представники USAID, підпишуть договір з Володимиром Зеленським. За умовами документу, Україна отримає 25 млн дол інвестицій для малого і середнього бізнесу.

“Тепло привітали в Києві генерального директора Міжнародної фінансової корпорації розвитку США Скотта Натана, помічника адміністратора USAID Europe/Eurasia Ерін МакКі та координатора допомоги Державного департаменту у Європі Марію Лонгі для підписання з Президентом Володимиром Зеленським договору про $25 млн інвестицій Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку (DFC) у Horizon Capital для допомоги малому та середньому бізнесу, що швидко розвивається”, - написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Нагадаю, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виплату пенсій та соціальної допомоги.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від США близько 16,7 млрд доларів у формі грантів.

Також Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business.

Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній. Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).

Автор:
Альона Чернецька