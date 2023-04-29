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Украинский малый и средний бизнес получит от США 25 млн долларов
В Киев прибыла делегация по экономической помощи Украине, которая подпишет документ об инвестициях в украинский бизнес. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.
Участники делегации, куда входят генеральный директор Международной финансовой корпорации развития Скотт Натан и представители USAID, подпишут договор с Владимиром Зеленским. По условиям документа, Украина получит 25 млн долл. инвестиций для малого и среднего бизнеса.
"Тепло поздравили в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Скотта Натана, помощника администратора USAID Europe/Eurasia Эрин МакКи и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с Президентом Владимиром Зеленским договора о $25 млн инвестиций Международной финансовой корпорацией развития (DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу”, - написала посол США в Украине Бриджит Бринк.
Напомним, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США, средства будут направлены, в частности, на выплату пенсий и социальной помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от США около 16,7 млрд. долларов в форме грантов.
Также Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business.
Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний. Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях без города Киева.