Украинский малый и средний бизнес получит от США 25 млн долларов

В Киев прибыла делегация по экономической помощи Украине, которая подпишет документ об инвестициях в украинский бизнес. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

Участники делегации, куда входят генеральный директор Международной финансовой корпорации развития Скотт Натан и представители USAID, подпишут договор с Владимиром Зеленским. По условиям документа, Украина получит 25 млн долл. инвестиций для малого и среднего бизнеса.

"Тепло поздравили в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Скотта Натана, помощника администратора USAID Europe/Eurasia Эрин МакКи и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с Президентом Владимиром Зеленским договора о $25 млн инвестиций Международной финансовой корпорацией развития (DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу”, - написала посол США в Украине Бриджит Бринк.

A warm welcome back to Kyiv to @DFCgov CEO Scott Nathan, @USAIDEurope Asst Administrator Erin McKee, and @StateDept Assistance Coordinator for Europe Maria Longi for the signing with @Zelenskyyua of a $25 million DFC investment with Horizon Capital to support fast-growing small… pic.twitter.com/DCFZh7Lql8 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 29, 2023

Напомним, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США, средства будут направлены, в частности, на выплату пенсий и социальной помощи.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от США около 16,7 млрд. долларов в форме грантов.

Также Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business.

Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний. Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях без города Киева.