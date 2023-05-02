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Более 1200 украинцев получат от государства микрогранты на предпринимательство
В 2023 году по результатам пяти волн подачи заявлений на микрогранты 1232 украинца стали победителями программы "Собственное дело" и получат от государства микрогрант на старт или развитие бизнеса почти на 300 млн грн.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В этом году уже прошло пять волн. По результатам пятой волны подачи заявлений на микрогранты 326 украинцев признаны победителями и они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение собственного дела на сумму 77 млн грн.
Среди получателей микрогрантов 52% женщин и 48% мужчин, 80% победителей имеют высшее образование. Больше всего из них из Львовской (46 человек), Киевской (32 человека), Ровенской (30 человек), Винницкой (22 человека), Тернопольской (21 человек) областей и города Киева (43 человека).Подписывайтесь на наш YouTube канал
По грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест.
Все победители пятой волны имеют опыт предпринимательской деятельности. Подавляющее большинство этих предпринимателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самые популярные сферы, в которых будут работать грантополучатели, являются:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 94 человека;
- временное размещение и организация питания – 61 человек;
- перерабатывающая промышленность – 47 человек.
В этом году на программу "Собственное дело" бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10000 микрогрантов.
В прошлом году в рамках программы "Собственное дело" было предусмотрено 12 волн, на общую сумму 148,3 млн гривен.