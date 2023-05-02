Более 1200 украинцев получат от государства микрогранты на предпринимательство

В 2023 году по результатам пяти волн подачи заявлений на микрогранты 1232 украинца стали победителями программы "Собственное дело" и получат от государства микрогрант на старт или развитие бизнеса почти на 300 млн грн.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В этом году уже прошло пять волн. По результатам пятой волны подачи заявлений на микрогранты 326 украинцев признаны победителями и они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение собственного дела на сумму 77 млн грн.

Среди получателей микрогрантов 52% женщин и 48% мужчин, 80% победителей имеют высшее образование. Больше всего из них из Львовской (46 человек), Киевской (32 человека), Ровенской (30 человек), Винницкой (22 человека), Тернопольской (21 человек) областей и города Киева (43 человека).

По грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест.

Все победители пятой волны имеют опыт предпринимательской деятельности. Подавляющее большинство этих предпринимателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать грантополучатели, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 94 человека;

временное размещение и организация питания – 61 человек;

перерабатывающая промышленность – 47 человек.

В этом году на программу "Собственное дело" бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10000 микрогрантов.

В прошлом году в рамках программы "Собственное дело" было предусмотрено 12 волн, на общую сумму 148,3 млн гривен.