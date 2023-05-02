Понад 1200 українців отримають від держави мікрогранти на підприємництво

У 2023 році за результатами п'ятьох хвиль подачі заяв на мікрогранти 1232 українця стали переможцями програми “Власна справа” та отримають від держави мікрогрант на старт або розвиток бізнесу на майже 300 млн грн.

Про це повідомиляє Міністерство економіки України.

Цьогоріч вже відбулося п'ять хвиль. За результатами п'ятої хвилі подачі заяв на мікрогранти 326 українців визнано переможцями і вони отримають від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення власної справи на суму 77 млн грн.

Серед отримувачів мікрогрантів 52% жінок і 48% чоловіків, 80% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (46 осіб), Київської (32 особи), Рівненської (30 осіб), Вінницької (22 особи), Тернопільської (21 особа) областей та міста Києва (43 особи).

За грантовою програмою “Власна справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць.

Всі переможці п'ятої хвилі мають досвід підприємницької діяльності. Переважна більшість з цих підприємців планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантоотримувачі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 94 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування - 61 особа;

переробна промисловість - 47 осіб.

Цього року на програму “Власна справа” бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10000 мікрогрантів.

Минулоріч, в рамках програми “Власна справа” було передбачено 12 хвиль, на загальну суму 148,3 млн гривень.