Украинские аграрии получили более 156 млн гривен грантовой помощи

С начала года уже 52 агропредприятия получили более 156 млн. гривен грантовой помощи от правительства на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.

Предприниматели, получившие грант, должны нанять 851 постоянных и 11026 сезонных работников, сообщает "Правительственный портал".

Из общей суммы 119 млн. гривен получили 45 хозяйств на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства. Для 7 тепличных предприятий было выделено 37 млн. гривен.

Два аграрных хозяйства, которые занимаются садоводством, ягодничеством и виноградарством, получили выплаты в 6,5 млн гривен грантовой помощи от государственного банка "Укрэксимбанк".

Это уже второй уполномоченный банк, с которым Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило соглашение о сотрудничестве. В прошлом году выплаты аграриям приступил "Ощадбанк".

В марте правительство уточнило критерии определения лиц, имеющих право подать заявление на получение грантов на создание или развитие собственного бизнеса. В список вошли предприниматели с территорий возможных боевых действий.

Кроме того, Кабмин утвердил порядок предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей. В зависимости от количества наемных работников, ветераны смогут получить грантовые средства в сумме от 250 тысяч до 1 миллиона гривен.