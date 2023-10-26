Німеччина надає малим та середнім підприємствам України грант у розмірі €5,6 млн

Малі та середні переробні підприємства в Україні можуть отримати грантову підтримку від німецького уряду у розмірі 5,6 млн євро в рамках другої фази грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні - Фаза ІІ".

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, у першій фазі проекту 136 мікро-, малих та середніх підприємств вже отримали грантову підтримку в розмірі 1,5 млн євро та успішно використали її для отримання позик на суму 11,2 млн євро для реалізації своїх інвестиційних проектів.

До програми можуть долучитися підприємства, які відповідають таким критеріям:

Мікро, малі та середні підприємства з кількістю працівників до 250 та річним доходом до 10 млн євро;

Підприємства, які планують реалізацію інвестиційних проектів;

Підприємства з позитивною кредитною історією;

Підприємства, які не мають заборгованості перед бюджетом України;

Підприємства, які не отримували міжнародну допомогу, починаючи з 01.02.2022.

Обрані підприємства, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 30 000 євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через п'ять фінансових установ-партнерів: Ощадбанк, Банк Львів, Кредобанк, Укргазбанк та кредитну спілку "Анісія". Ці кошти гранту будуть використані для часткової компенсації інвестиційних витрат в розмірі до 30%.

"Грантовий проект від Уряду Німеччини розширить пропозицію грантових ресурсів для ММСП, а також доповнить урядову програму єРобота, яка також пропонує гранти для переробних підприємств України. В умовах війни гранти для малого бізнесу є найбільш дієвим інструментом розвитку переробних підприємств, особливо, в деокупованих регіонах України", - зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зауважимо, малі та середні підприємства грають важливу роль у створенні робочих місць, тому такі інвестиції можуть стимулювати розвиток економіки України. Ця фінансова допомога може стати критично важливою для підприємств, які мають обмежені фінансові ресурси для розвитку.

Згідно з повідомленням, грантова підтримка від Уряду Німеччини реалізуються в межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA (Resilience/Recovery - Accession - Competitiveness - Trade), що виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ Ukraine).

Нагадаємо до 1 грудня також триватиме прийом заявок на отримання грантів на підвищення кадрового потенціалу українського бізнесу від програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України". Їх планується видати близько 20, але обсяг значний - від 35 до 150 тисяч доларів кожен.