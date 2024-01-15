- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Малі та середні підприємства можуть отримати грантову підтримку від Німеччини: які умови
У межах співпраці з урядом Німеччини "Ощадбанк" розпочав реалізацію другої фази проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні ІІ", представленого проєктом міжнародної співпраці ReACT4UA. Бюджет проекту складає 4,2 млн євро.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Понад 500 українських мікро-, малих та середніх підприємств можуть отримати кредитну підтримку з грантовим компонентом.
Відомо, що максимальний розмір суми гранту становить 30% від вартості інвестиційного проєкту для релокованих підприємств та тих, що функціонують на деокупованих територіях, але не більше ніж 30 тис. євро в гривневому еквіваленті.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Інші підприємства можуть отримати 20% гранту, але не більше 20 тис. євро в гривневому еквіваленті.
Згідно з повідомленням, програмою можуть скористатися підприємства, які задіяні економічно важливих для України галузях, таких як сільське господарство, швейна (текстильна) промисловість, переробна промисловість, та експортно орієнтоване виробництво.
Умови участі у програмі включають наявність позитивної кредитної історії, чисельність працівників до 250 осіб, річний дохід до 10 млн євро, відсутність міжнародної технічної допомоги після 1 лютого 2022 року та відсутність заборгованості перед держбюджетом. Заявки на участь приймаються в "Ощадбанку" до 31 січня 2024 року.
Нагадаємо, минулого року, Німеччина виділила на грантові програми для ММСП 5,6 млн євро.