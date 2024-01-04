30 украинских компаний, ставшие победителями программы от EU4Business, получат гранты на развитие бизнеса

Победители программы от EU4Business получат гранты до €25 тысяч на развитие собственного дела. Об этом сообщили в Минцифре.

Отмечается, что победителями стали 30 украинских компаний, работающие над инновационными продуктами и услугами или активно расширяющиеся на экспорт. Общий фонд грантов - €750 тысяч.

"Компании-победители расположены в 12 областях Украины. 27% из них основали или возглавляют женщины", - говорится в сообщении.

Победители программы EU4Business. Иллюстрация: Фонд развития инноваций

Победители должны использовать грантовые средства до 31 марта. Больше деталей о процедуре получения гранта размещено на сайте Украинского фонда стартапов по ссылке.

Напомним, грантовая волна прошла в рамках программы EU4Business, которая софинансируется Европейским Союзом и Правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Заявки по этой программе грантов через программу международного сотрудничества EU4Business начали принимать летом 2023 года и продолжались до 25 августа. Среди требований к участникам было то, что предприятие не должно работать на оккупированных территориях, РФ, Беларуси и других странах, включенных в санкционные списки, а также должно иметь годовой доход до €10 млн.

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