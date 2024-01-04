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30 украинских компаний, ставшие победителями программы от EU4Business, получат гранты на развитие бизнеса
Победители программы от EU4Business получат гранты до €25 тысяч на развитие собственного дела. Об этом сообщили в Минцифре.
Отмечается, что победителями стали 30 украинских компаний, работающие над инновационными продуктами и услугами или активно расширяющиеся на экспорт. Общий фонд грантов - €750 тысяч.
"Компании-победители расположены в 12 областях Украины. 27% из них основали или возглавляют женщины", - говорится в сообщении.
Победители должны использовать грантовые средства до 31 марта. Больше деталей о процедуре получения гранта размещено на сайте Украинского фонда стартапов по ссылке.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, грантовая волна прошла в рамках программы EU4Business, которая софинансируется Европейским Союзом и Правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Заявки по этой программе грантов через программу международного сотрудничества EU4Business начали принимать летом 2023 года и продолжались до 25 августа. Среди требований к участникам было то, что предприятие не должно работать на оккупированных территориях, РФ, Беларуси и других странах, включенных в санкционные списки, а также должно иметь годовой доход до €10 млн.
Фото: ua.depositphotos.com