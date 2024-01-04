30 українських компаній, які стали переможцями програми від EU4Business, отримають гранти на розвиток бізнесу

Переможці програми від EU4Business отримають гранти до €25 тисяч на розвиток власної справи. Про це повідомили у Мінцифри.

Зазначається, що переможцями стали 30 українських компаній, які працюють над інноваційними продуктами та послугами, або активно розширюються на експорт. Загальний фонд грантів — €750 тисяч.

"Компанії-переможці розташовані у 12 областях України. 27% з них заснували або очолюють жінки", - йдеться у повідомлення.

Переможці програми EU4Business. Ілюстрація: Фонд розвитку інновацій

Переможці повинні використати грантові кошти до 31 березня. Більше деталей про процедуру одержання гранту розміщено на сайті Українського фонду стартапів за посиланням.

Нагадаємо, грантова хвиля відбулася в межах програми EU4Business, яка співфінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини й реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Заявки за цією програмою грантів через програму міжнародної співпраці EU4Business почали приймати влітку 2023 року, і тривали до 25 серпня. Серед вимог до учасників було те, що підприємство не повинно працювати на окупованих територіях, РФ, Білорусі та "інших країнах, включених до санкційних списків", а також повинно мати річний дохід до €10 млн.

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