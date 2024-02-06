Стартовала новая волна подачи заявок на гранты для бизнеса: какие условия

С 5 февраля стартовала первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для перерабатывающих предприятий. Украинцы, которые хотят получить деньги для начала или развития собственного бизнеса, могут подавать заявки через портал “Дія”.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

По ее словам, на сегодняшний день гранты от государства на начало или расширение перерабатывающего бизнеса получили уже 660 предприятий на 3,3 млрд грн.

Сколько грантов будет выдано в 2024 году

В этом году Минэкономики заложило в бюджет финансирование на выдачу еще 1000 таких грантов в общей сложности на 5,4 млрд грн.

“Развитие перерабатывающей отрасли – стратегическое направление Правительства, мы должны производить больше готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости как для потребления внутри страны, так и для экспорта. Наша цель — увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП страны до 20%, что соответствует стандарту ОЭСР. Поэтому стимулируем развитие перерабатывающих предприятий через грантовые программы", - отметила Бигун.

До 8 млн грн на собственное дело

По грантовой программе для перерабатывающих предприятий "Новый уровень" предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса.

При этом обязательным условием предоставления средств является создание получателем гранта новых рабочих мест, в частности он обязан создать до 25 рабочих мест.

Правительственный проект представляет собой грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса.

Прием заявок на все направления программы есть Работа продолжается. Подача заявки осуществляется через портал Дія .

Напомним, программа USAID предлагает гранты до $500 тысяч для развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий, при этом общий бюджет составляет 10 млн. долларов. В рамках программы планируется предоставить около 30 грантов объемом от $150 до $500 тысяч.