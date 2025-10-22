В Украине ветеранам будут возмещать автогражданку и переоборудование авто

До конца 2025 года в Украине заработает возмещение расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев автомобилей, а с 2026 года компенсация за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на интервью министерши по делам ветеранов Натальи Калмыковой, которую она дала "Интерфакс-Украина".

"По переоборудованию авто: мы в этом году примем необходимые нормативно-правовые акты, а заработает она со следующего года. Проектом акта предусматривается возмещение понесенных расходов на переоборудованное собственное транспортное средство в размере не более 70 тыс грн", - сказала Калмыкова.

По ее словам, участники программы должны иметь разрешение на управление транспортным средством, даже если водительские права они получили до инвалидности. Министр отметила важность безопасности водителя и других участников движения.

Потенциальное количество участников программы по переоборудованию оценивается в несколько тысяч человек.

Что касается возмещения автогражданки, то услуга заработает еще в 2025 году. Ветераны и лица с инвалидностью в результате войны получат 50% скидки при покупке полисов автострахования, а остальные 50% будет компенсировано государством. Для участия в программе авто должно иметь объем двигателя до 2,5 литра.

На реализацию программы в 2025 году в бюджете предусмотрено около 260 млн. грн., рассчитанных на основе данных МТСБУ.

"Когда заработает возмещение, то еще будем смотреть и оценивать запрос, потому что динамика на следующий год может быть совсем другой. Люди увидят, что государство действительно возмещает и будут более активно покупать полис страхования", - добавила Калмыкова.

Комплексная программа "Авто-для-защитника" предусматривает государственное финансирование переоборудования авто под нужды лиц с инвалидностью в результате войны и возмещения расходов на ОСАГО для ветеранов и лиц с инвалидностью.

Ожидается, что до 31 декабря 2026 400 ветеранов воспользуются услугой переоборудования и получат ОСАГО на общую сумму 500 млн грн.

Кроме этого, Государство предоставляет денежную компенсацию на аренду только тем ветеранам, которые действительно нуждаются в временном жилье.