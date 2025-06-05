"Автоцивілка" стане безкоштовною для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни: підписано закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який зменшує на 50% вартість "автоцивілки" для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документом передбачене внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо компенсації витрат певних категорій осіб.

Верховна Рада ухвалила цей закон 17 квітня.

Безкоштовна"автоцивілка"

Закон передбачає:

встановлення з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з держбюджету;

воєнного стану та одного року після його закінчення права учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з держбюджету; встановлення на постійній основі зменшення на 50 % для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу та інше.

Зауважимо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.