"Автогражданка" станет бесплатной для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны: подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, уменьшающий на 50% стоимость "автогражданки" для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по компенсации расходов определенных категорий лиц.

Верховная Рада приняла этот закон 17 апреля.

Бесплатная "автогражданка"

Закон предусматривает:

установление с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и один год после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из госбюджета;

военного положения и один год после его окончания права участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны на компенсацию их расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из госбюджета; установление на постоянной основе уменьшение на 50 % для страхователя – лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования по транспортному средству, имеющему рабочий объем двигателя до 2500 сантиметров кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежащего ему на праве собственности, при условии личного управления категорий, имеющих право на скидку, и использование транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или груза и т.д.

Отметим, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.